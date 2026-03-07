Με συνολικό προϋπολογισμό 2 εκ. ευρώ: Δημοπρατούνται τα δύο έργα βελτίωσης του Δημοτικού Σταδίου

Τα σημαντικά έργα βελτίωσης – αναβάθμισης υποδομών του Εθνικού (Δημοτικού) Σταδίου Καλαμάτας, προϋπολογισμού 2 εκ. ευρώ, δημοπρατεί μέσα στον Μάρτιο και τον Απρίλιο, η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Πρόκειται για έργα μείζονος σημασίας που πρέπει να υλοποιηθούν το συντομότερο δυνατό μέσα στο 2026, ώστε η ΠΑΕ Καλαμάτα να μπορεί να αγωνιστεί στο Στάδιο, στην πάρα πολύ πιθανή περίπτωση πλέον, που ανέβει στη Superleague.

Ειδικότερα, για το βασικό έργο “Λειτουργική αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας”, προϋπολογισμού 1.733.400 ευρώ, η ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών ορίστηκε στις 14 Απριλίου και η αποσφράγισή τους δύο μέρες αργότερα.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Το έργο περιλαμβάνει: Κατασκευή κι εγκατάσταση νέου συστήματος φωτισμού του σταδίου. Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου που θα καλύπτει τμήμα της νότιας κερκίδας θεατών, που θα περιλαμβάνει και την μεταλλική βάση έδρασης των νέων δημοσιογραφικών θεωρείων. Κατασκευή κι εγκατάσταση νέων δημοσιογραφικών θεωρείων στη νότια κερκίδα. Οι κατασκευές αυτές θα είναι πλήρως ανεξάρτητες στατικά από τις υπάρχουσες κατασκευές.

Για το δεύτερο έργο με τίτλο “Προμήθεια κι εγκατάσταση λειτουργικού εξοπλισμού” (Υποέργο 2), προϋπολογισμού 266.600 ευρώ, η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών ορίστηκε στις 23 Μαρτίου και η αποσφράγισή τους 4 ημέρες αργότερα.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 5 μήνες, με δυνατότητα παράτασης.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υλικών και εξοπλισμού που απαιτείται, προκειμένου το γήπεδο να πληροί τις απαιτήσεις υποδομών και ασφαλείας αθλητικών εγκαταστάσεων της κατηγορίας 3 της UEFA, σύμφωνα με το τεύχος UEFA Stadium Infrastructure Regulations - 2025 Edition, για την διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων 1ης Εθνικής Κατηγορίας (Superleague), σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΠΟ, για την κατηγορία αυτή.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνεται: Η προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος καμερών (CCTV). Η προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων εισόδου θεατών (τουρνικέ), με ηλεκτρονικό έλεγχο εισιτηρίων. Προμήθεια και τοποθέτηση υβριδικού χλοοτάπητα.