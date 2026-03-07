Οπως δείχνουν τα στοιχεία για την Μεσσηνία: Λιγοστεύουν οι γάμοι ιδιαίτερα στους νέους

Οι γάμοι στη Μεσσηνία λιγοστεύουν σταθερά και την ίδια ώρα ο γάμος μετακομίζει σε μεγαλύτερες ηλικίες. Τα δύο πράγματα πάνε μαζί και έχουν αφήσει καθαρό αποτύπωμα στους αριθμούς.

Το πρώτο σήμα είναι το ίδιο το πλήθος των γάμων. Το 1980 καταγράφονται 832 γάμοι στη Μεσσηνία. Το 2024 οι εγγραφές πέφτουν στους 360 για τους άνδρες και 356 για τις γυναίκες. Η μείωση στο διάστημα 1980–2024 αγγίζει το 57%. Σήμερα γίνεται λίγο παραπάνω από τον μισό αριθμό γάμων σε σχέση με την πρώτη χρονιά που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1980 οι γυναίκες που παντρεύονται σε ηλικία 19 ετών και κάτω φτάνουν το 39,5%, δηλαδή σχεδόν τέσσερις στις δέκα. Το 2024 το ποσοστό αυτό σχεδόν εξαφανίζεται και πέφτει στο 1,7%, που αντιστοιχεί σε μόλις 6 γυναίκες σε σύνολο 356. Αυτή η κατάρρευση της πολύ πρώιμης ηλικίας γάμου αποτελεί μια από τις πιο καθαρές ενδείξεις ότι το μοντέλο ζωής στη Μεσσηνία άλλαξε ριζικά. Η εκπαίδευση κρατά περισσότερο. Η εργασία αργεί να σταθεροποιηθεί. Οι νέες κοινωνικές προσδοκίες παραμερίζουν την παλιά οικογενειακή πίεση και το «παντρευόμαστε γιατί έτσι γίνεται». Ο γάμος μετατρέπεται από υποχρεωτικό πέρασμα στην ενήλικη ζωή σε μια πιο ώριμη επιλογή χρονισμού.

Η συνολική εικόνα των αριθμών αποκαλύπτει μια εντυπωσιακή μεταστροφή. Αν δούμε μαζί τις κατανομές ανδρών και γυναικών, το 1980 η συντριπτική πλειοψηφία όσων παντρεύονται στη Μεσσηνία είναι κάτω των 30 ετών. Το ποσοστό φτάνει το 77,2%. Το 2024 το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζεται στο 29,6%. Με απλά λόγια, ενώ κάποτε σχεδόν οκτώ στους δέκα παντρεύονταν πριν τα τριάντα, σήμερα το κάνει λιγότερο από ένας στους τρεις.

Από εκεί και πέρα αρχίζει η πραγματική ιστορία της ηλικιακής μετατόπισης. Για τους άνδρες το 1980 ο γάμος πριν τα 30 ήταν η κανονικότητα. Κάλυπτε το 65,5% των περιπτώσεων. Το 2024 το ίδιο ποσοστό πέφτει στο 21,1%, δηλαδή περίπου ένας στους πέντε. Το 1980 οι άνδρες ηλικίας 20–29 ετών αποτελούν το 63,1% και οι 30–39 ετών το 25,8%. Το 2024 η εικόνα ανατρέπεται. Οι 20–29 πέφτουν στο 21,1% και οι 30–39 ανεβαίνουν στο 54,7%. Ο κύριος όγκος του γάμου μετακινείται πλέον καθαρά στην τέταρτη δεκαετία της ζωής.

Το «γύρισμα» αυτό εμφανίζεται έντονα από τα τέλη της δεκαετίας του 1990. Το 1998 αποτελεί σημείο καμπής, καθώς τότε το ποσοστό των ανδρών 30–39 ξεπερνά για πρώτη φορά τους νεότερους. Παράλληλα αυξάνεται σημαντικά και η παρουσία των ηλικιών 40–49. Από 5,9% το 1980 φτάνουν στο 17,5% το 2024. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι για αρκετούς άνδρες ο γάμος αποτελεί πλέον έναν δεύτερο κύκλο ζωής, μετά από επαγγελματική εγκατάσταση ή μια μακρά περίοδο συμβίωσης.

Ανάλογη πορεία ακολουθούν και οι γυναίκες, με δύο καθοριστικά σημεία καμπής. Το πρώτο είναι η γρήγορη πτώση των γάμων μέχρι 19 ετών. Το ποσοστό πέφτει κάτω από το 10% το 1997 και κάτω από το 5% το 2001. Το 2010 το φαινόμενο πρακτικά έχει εξαφανιστεί και το ποσοστό παραμένει κοντά στο 1,5%.

Το δεύτερο σημείο καμπής αφορά τη μετατόπιση του κέντρου βάρους από τη δεκαετία των 20 σε εκείνη των 30. Το 1980 οι γυναίκες 20–29 ετών κρατούν την πρωτιά με 49,4%, ενώ οι 30–39 βρίσκονται μόλις στο 7,1%. Η ισορροπία αλλάζει σταδιακά και το 2016 αποτελεί το έτος καμπής. Τότε οι γυναίκες ηλικίας 30–39 ξεπερνούν για πρώτη φορά τις νεότερες. Το 2024 το νέο μοτίβο έχει πλέον σταθεροποιηθεί, με 47,8% έναντι 36,5%.

Πίσω από τα ποσοστά αυτά διακρίνεται μια κοινωνία που αλλάζει. Η εκπαίδευση διαρκεί περισσότερο. Η επαγγελματική σταθερότητα έρχεται αργότερα. Η κατοικία κοστίζει. Η συμβίωση συχνά προηγείται του γάμου. Η κοινωνική πίεση δεν λειτουργεί πια όπως παλιά. Ο γάμος στη Μεσσηνία μοιάζει πλέον περισσότερο με συνειδητή επιλογή χρονισμού παρά με ένα αυτονόητο και υποχρεωτικό πέρασμα της ζωής.

