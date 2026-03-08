Προστασία κι ενίσχυση θέλει το λιμανάκι στον Αγιο Νικόλαο

Την ανάγκη αυτή μας επισήμανε ο πρόεδρος της Κοινότητας Νίκος Αποστολίδης, ο οποίος και μας έδειξε τα σημεία που φαίνεται να έχουν υποστεί ζημιά και απαιτούνται παρεμβάσεις προστασίας.

Σύμφωνα με αρμόδια τεχνική πηγή στα δημόσια έργα της Μεσσηνίας, ένα από αυτά τα σημεία βρίσκεται στην επέκταση των 4 μέτρων που έγινε πριν από χρόνια, όπου έχει ανοίξει ρωγμή, η οποία σημειώθηκε σε αρμό συστολοδιαστολής που είχε αφεθεί, δηλαδή σε σημεία που κατασκευαστικά υπήρχαν κενά ανά διαστήματα για την καλύτερη λειτουργία του καταφυγίου.

Με βάση την ίδια πηγή, το πιο σημαντικό έργο στο λιμανάκι του Αγίου Νικολάου έγινε το 1985 με την επέκταση του προσήνεμου μόλου κατά 4 μέτρα, μετά το ενδιαφέρον του αείμνηστου υπουργού Γιώργου Γεννηματά (τότε ήταν βουλευτής Μεσσηνίας).

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας, επί Δράκου, ενίσχυσε τον προσήνεμο και υπήνεμο μόλο με ογκόλιθους και η Περιφερειακή Ενότητα, επί Παναγιώτη Αλευρά, έκανε εκσκαφή του στομίου και διάνοιξε τη δίοδο, για να μπαίνουν χωρίς πρόβλημα τα αλιευτικά σκάφη στο καταφύγιο.

Κάποια είχε συζητηθεί και η περίπτωση της κατασκευής νέου καταφυγίου στον Αγιο Νικόλαο, που δεν ολοκληρώθηκε μελετητικά.