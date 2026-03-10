Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας: Διαφωνίες και εντάσεις για τους 31 συμβασιούχους

Η υπόθεση, που έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις και πολιτική αντιπαράθεση, δεν κατέληξε τελικά σε ψηφοφορία, καθώς αποφασίστηκε να επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση προκειμένου να υπάρξει πληρέστερη νομική εικόνα. Οι εργαζόμενοι έλαβαν πρόσφατα μια προσωρινή δικαστική «ανάσα», μετά από θετική διαταγή που εξέδωσε ο πρόεδρος Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, επιτρέποντας την επιστροφή τους μέχρι την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων, η οποία έχει οριστεί για τις 16 Δεκεμβρίου 2026.

Πρόκειται για συμβασιούχους που επί χρόνια κάλυπταν κρίσιμες ανάγκες του Δήμου, ακολουθώντας τη νομική οδό ώστε να διασφαλίσουν τη συνέχιση της εργασίας τους. Κατά τη συνεδρίαση καταγράφηκαν διαφορετικές εκτιμήσεις μεταξύ του νομικού συμβούλου του Δήμου Χαράλαμπου Δημητρόπουλου και του δικηγόρου των εργαζομένων Δημήτρη Πετρόπουλου, σχετικά με τη νομιμότητα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε για την έκδοση της προσωρινής διαταγής. Ο κ. Δημητρόπουλος τόνισε ότι ο Δήμος δεν μπόρεσε να παραστεί στη διαδικασία έκδοσης της προσωρινής διαταγής, καθώς ενημερώθηκε μόλις 35 λεπτά πριν από τη συζήτηση, χρόνος που κρίθηκε ανεπαρκής για να βρεθεί νομικός εκπρόσωπος στο δικαστήριο της Αθήνας. Επικαλέστηκε επίσης απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών που έκανε δεκτή έφεση του Δήμου σε προηγούμενη αγωγή των ίδιων εργαζομένων για μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου, επισημαίνοντας ότι υπάρχει δεδικασμένο. Με βάση τα δεδομένα αυτά, η Νομική Υπηρεσία εισηγήθηκε την άσκηση αίτησης ανάκλησης της προσωρινής διαταγής, υπογραμμίζοντας ότι σε υποθέσεις μετατροπής συμβάσεων οι ΟΤΑ υποχρεούνται να εξαντλούν τα ένδικα μέσα, σύμφωνα με τη λεγόμενη «διάταξη Βορίδη», διαφορετικά οι αιρετοί μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με ποινικές, πειθαρχικές ή δημοσιονομικές συνέπειες. Από την πλευρά του, ο δικηγόρος των εργαζομένων Δημήτρης Πετρόπουλος υποστήριξε ότι η διαδικασία ήταν απολύτως νόμιμη, εξηγώντας πως σε περιπτώσεις κατεπείγοντος ο πρόεδρος υπηρεσίας μπορεί να εκδώσει προσωρινή διαταγή χωρίς υποχρεωτική κλήτευση του αντιδίκου. Μάλιστα σημείωσε ότι ο ίδιος δικαστής γνώριζε την υπόθεση, καθώς ήταν εκείνος που είχε δικαιώσει τους εργαζόμενους στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, τονίζοντας ότι τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής δεν διατρέχουν νομικό κίνδυνο.

Η συζήτηση σε εκείνο το σημείο “εκτροχιάστηκε”, με τον δημοτικό σύμβουλο της μείζονος μειοψηφίας Σπύρο Χανδρινό να κατηγορεί τη νομική υπηρεσία ότι επιχειρεί να παραπληροφορήσει το σώμα μέσω της εισήγησης, προκαλώντας την αντίδραση του κ. Δημητρόπουλου και οδηγώντας τη συνεδρίαση σε μισάωρη διακοπή, λόγω συχνών παρεμβολών του δημοτικού συμβούλου.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλης Τζαμουράνης, ο οποίος άσκησε κριτική στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις συμβάσεις στο Δημόσιο. Όπως σημείωσε, δεν είναι λογικό εργαζόμενοι που επί χρόνια καλύπτουν πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών να βρίσκονται διαρκώς σε καθεστώς αβεβαιότητας, αναγκαζόμενοι να προσφεύγουν στα δικαστήρια προκειμένου να διασφαλίσουν το δικαίωμά τους στην εργασία. Ο ίδιος, επικαλούμενος και τις διαβεβαιώσεις του νομικού εκπροσώπου των εργαζομένων σχετικά με τη νομιμότητα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε, τάχθηκε κατά της άσκησης αίτησης ανάκλησης της προσωρινής διαταγής, εκτιμώντας ότι ακόμη και αν υπάρχουν ορισμένες διαδικαστικές ατέλειες, αυτές δεν αναιρούν την ουσία της υπόθεσης.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Δημήτρης Οικονομάκος, διεύρυνε τη συζήτηση στο γενικότερο πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο, ασκώντας κριτική στην πολιτική των κυβερνήσεων για τις εργασιακές σχέσεις στο Δημόσιο. Όπως υποστήριξε, το ισχύον σύστημα δημιουργεί «αναλώσιμους» εργαζόμενους, οι οποίοι καλύπτουν πάγιες ανάγκες χωρίς να έχουν σταθερή εργασιακή προοπτική. Ο ίδιος τόνισε ότι ακόμη και αν τεθεί ζήτημα νομιμότητας για τη στάση της επιτροπής, το σώμα θα πρέπει να σταθεί ενιαία στο πλευρό των εργαζομένων, υπερασπιζόμενο το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή εργασία. Στο ίδιο πνεύμα, ο Σπύρος Χανδρινός υποστήριξε ότι δεν υπάρχει ίση μεταχείριση μεταξύ των εργαζομένων του Δήμου, σημειώνοντας ότι σε άλλες περιπτώσεις έχουν ληφθεί διαφορετικές αποφάσεις. Όπως ανέφερε, ο Δήμος οφείλει να σταθεί στο πλευρό των συγκεκριμένων εργαζομένων και των οικογενειών τους, ακόμη και αν υπάρξει πολιτικό ή θεσμικό κόστος. Από την πλευρά της δημοτικής αρχής, ο αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης στάθηκε κυρίως στη νομική διάσταση του ζητήματος, επισημαίνοντας ότι δεν έχει προσκομιστεί επισήμως η εφετειακή απόφαση. Όπως υπογράμμισε, υπό αυτές τις συνθήκες το σώμα δεν μπορεί να αποκλίνει από την εισήγηση για την άσκηση αίτησης ανάκλησης, καθώς τα μέλη της επιτροπής ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπα με κατηγορίες για παράβαση καθήκοντος σε περίπτωση που κινηθεί διαδικασία προκαταρκτικής εξέτασης. «Φτάσαμε ως εδώ υποχωρώντας πολλές φορές», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο Δήμος έχει αναλάβει κατά καιρούς ρίσκα, «αλλά μέχρι ενός σημείου». Όπως ανέφερε, ο Δήμος συμμερίζεται τους εργαζομένους, σχολιάζοντας ωστόσο πως η πιο ορθολογική και διαφανής λύση είναι οι προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ.

Νωρίτερα, ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου Γιώργος Φάβας στάθηκε κυρίως στο ζήτημα της δεοντολογίας και της ομαλής διεξαγωγής των διαδικασιών. Όπως ανέφερε, θα ήταν προτιμότερο να είχε δοθεί ένα μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο ενημέρωσης, ώστε και ο Δήμος να μπορέσει να παραστεί στη διαδικασία και να εκπροσωπηθεί νομικά στο δικαστήριο, διασφαλίζοντας –όπως είπε– μια πιο ισορροπημένη διαδικασία μεταξύ των δύο πλευρών.

Τελικά, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος πρότεινε την αναβολή του θέματος, ώστε να εξεταστούν πλήρως όλα τα νομικά δεδομένα πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση. Όπως ανέφερε, ο Δήμος επιθυμεί να στηρίξει τους εργαζόμενους, ωστόσο η τελική στάση θα καθοριστεί σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία και με βάση την πλήρη τεκμηρίωση της υπόθεσης. Ο ίδιος υπενθύμισε πως σε πρόσφατο ΔΣ είχε μεταφέρει την πρόθεση του Δήμου να μην κάνει αίτηση ανάκλησης, αρκεί να παρουσιαστεί η τελεσίδικη απόφαση και αυτή να αποδεικνύεται επίσημα και όχι προφορικά.