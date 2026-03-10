Δήμος Καλαμάτας: Προσωρινή φιλοξενία δύο κατοίκων της Αλαγονίας

Σύμφωνα με την εισήγηση, τα μεγάλα ύψη βροχής που σημειώθηκαν κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου προκάλεσαν κατολισθητικά φαινόμενα σε οικισμούς της Αλαγονίας, ενώ μετά από αυτοψίες μηχανικών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών διαπιστώθηκε επικινδυνότητα σε κατοικίες στους οικισμούς Μαχαλά και Άνω Μεριά. Για λόγους ασφάλειας και με βάση τις διατάξεις του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «Δάρδανος 2», αποφασίστηκε η απομάκρυνση των κατοίκων από τις οικίες τους, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος από πιθανή εκδήλωση νέων κατολισθήσεων. Κατόπιν αυτών, κρίθηκε αναγκαία η προσωρινή φιλοξενία δύο κατοίκων της κοινότητας Αλαγονίας σε τοπικά καταλύματα, με τη διάρκεια της διαμονής να ορίζεται έως και έναν μήνα. Η εισήγηση κατατέθηκε από τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Παντελή Δρούγα και εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή, στο πλαίσιο των ενεργειών του Δήμου για την προστασία των πολιτών σε περιπτώσεις φυσικών φαινομένων. Για την κατάσταση μετά τις καταστροφές στον Ταΰγετο, ο πολιτικός μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βασίλης Χρονόπουλος ενημέρωσε πως οι εργασίες προχωρούν, λέγοντας πως εκτός από μικροεπισκευές γίνονται μεγαλύτερες επεμβάσεις στο οδικό δίκτυο όπως στο Λαδά, στη θέση «Δασάκι», και μετά τη Νέδουσα προς τον Μαχαλά. Ο ίδιος ενημέρωσε πως θα γίνει ραντεβού με γεωτεχνικούς, έτσι ώστε να δρομολογηθούν οι νέες κατευθύνσεις σε πιο μόνιμη βάση. Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος υπενθύμισε πως έχει εξασφαλιστεί 1 εκατ. ευρώ λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, και ότι έχει κατατεθεί δεύτερο αίτημα, της τάξεως των 3.950.000 ευρώ, με τον Δήμο να αναμένει την αξιολόγησή του.

