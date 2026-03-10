Καλαμάτα: Εγκριση της νέας σύμβασης για πάρκινγκ Νέδοντα – Προσεχώς ξεκινάει η 24ωρη χρέωση









Ενα ακόμη βήμα προς την υλοποίηση της εκμίσθωσης των δύο μεγάλων χώρων στάθμευσης στον Νέδοντα έκανε ο Δήμος Καλαμάτας, μετά και την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με ιδιώτη.



Στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής συζητήθηκε, εκτός ημερησίας διάταξης, η εισήγηση για τη συγκρότηση της επιτροπής που θα παρακολουθεί την καλή εκτέλεση της σύμβασης εκμίσθωσης των δύο υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων, του βόρειου και του κεντρικού πάρκινγκ. Η σύσταση της συγκεκριμένης επιτροπής αποτελεί απαραίτητη διαδικασία πριν από την υπογραφή της σύμβασης και αποσκοπεί στον έλεγχο της τήρησης των όρων από τον μισθωτή, καθώς και στη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των χώρων στάθμευσης. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει ουσιαστικά τον δρόμο για την έναρξη λειτουργίας των δύο πάρκινγκ υπό το νέο καθεστώς διαχείρισης. Με την παραχώρηση της εκμετάλλευσης σε ιδιώτη, οι χώροι στάθμευσης αναμένεται να λειτουργούν πλέον επί πληρωμή σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι δύο χώροι στάθμευσης διαθέτουν συνολικά 431 θέσεις, εκ των οποίων 103 στο βόρειο πάρκινγκ και 328 στο κεντρικό, και αποτελούν βασικές υποδομές εξυπηρέτησης της στάθμευσης στο κέντρο της πόλης. Η διαδικασία εκμίσθωσης είχε αποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και προχώρησε μέσω πλειοδοτικής δημοπρασίας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των χώρων και τη βελτίωση της λειτουργίας τους προς όφελος των πολιτών και των επισκεπτών της πόλης.



Τ.Αν.

