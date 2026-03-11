«Καλαμάτα – Μάρτιος, Μήνας Ελευθερίας»: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων - Στο τραπέζι η ανάγκη εμπλουτισμού των δράσεων

Τις εορταστικές εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο του εορτασμού της απελευθέρωσης της Καλαμάτας στις 23 Μαρτίου 1821 ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της «Φάρις».

Το πρόγραμμα φέρει τον τίτλο «Καλαμάτα – Μάρτιος, Μήνας Ελευθερίας» και περιλαμβάνει μια σειρά από πολιτιστικές και επετειακές δράσεις σε διάφορα σημεία της πόλης και των κοινοτήτων της. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν την Κυριακή 15 Μαρτίου στο Ελαιοχώρι, με δοξολογία στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου και εκδήλωση μνήμης για τους Γιαννιτσάνους ήρωες του 1821, που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος - Ομάδα Νέων «Η Δημιοβίτισσα».

Στη συνέχεια, το Σάββατο 21 Μαρτίου στον οικισμό Κουταλά και στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικήτα θα πραγματοποιηθεί το «Αντάμωμα Ελευθερίας», με δοξολογία και επετειακή εκδήλωση που διοργανώνει ο τοπικός πολιτιστικός σύλλογος. Κεντρική ημέρα των εκδηλώσεων θα είναι η Δευτέρα 23 Μαρτίου, όταν θα πραγματοποιηθεί λίγο μετά τις 4 μ.μ. η αναπαράσταση της απελευθέρωσης της Καλαμάτας του 1821, ενώ θα ακολουθήσει παρέλαση μαθητών σχολείων και οπλαρχηγών. Στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας θα πραγματοποιηθεί επίσης η απονομή τιμητικών διακρίσεων στους πρωτεύσαντες αθλητές του «Δρόμου Θυσίας».

Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται την Τρίτη 24 Μαρτίου στις 6 μ.μ. στην κεντρική πλατεία με το χορευτικό αντάμωμα «Καλαματιανέ μου αέρα…», στο οποίο θα συμμετάσχουν χορευτικοί σύλλογοι της Μεσσηνίας, συνοδεία της ορχήστρας παραδοσιακής μουσικής «Ταξίμ». Το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο θα παρουσιαστεί η θεατρική παράσταση «Αφανείς Ήρωες», βασισμένη σε ιστορική έρευνα της Σταυρούλας Δούκα, η οποία αναδεικνύει τον ρόλο λιγότερο γνωστών προσώπων της Φιλικής Εταιρείας στην προετοιμασία της Ελληνικής Επανάστασης.

Σύμφωνα με την εισήγηση που εγκρίθηκε, το συνολικό κόστος για την υλοποίηση των εκδηλώσεων ανέρχεται σε 42.450 ευρώ, το οποίο καλύπτει αμοιβές καλλιτεχνών, τεχνικό εξοπλισμό, οργανωτικά έξοδα και υπηρεσίες υποστήριξης.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο πρόεδρος της Φάρις Σωτήρης Κριτσωτάκης ανέφερε πως πρόθεση της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήταν στο φετινό πρόγραμμα να ενταχθούν κάποιες νέες εκδηλώσεις, ώστε να γίνουν γνωστές πληροφορίες για ιστορικά γεγονότα που ενδεχομένως να μην γνωρίζουν πολλοί Καλαματιανοί.

Ο ίδιος εξέφρασε την αισιοδοξία του πως του χρόνου το πρόγραμμα θα εμπλουτιστεί, τονίζοντας πως η πόλη αξίζει να επενδύσει σε αυτή την περίοδο.

Από την πλευρά της μείζονος μειοψηφίας, ο Τάσος Πολυχρονόπουλος υπενθύμισε πως κατά το παρελθόν είχε γίνει μια προσπάθεια ώστε οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις να έχουν μια σημαντικότερη απήχηση, εκτιμώντας πως πρέπει να υπάρξει μια προσπάθεια περαιτέρω διερεύνησης ώστε να αναδειχθούν περισσότερες πτυχές και να παρουσιαστούν με το ανάλογο κύρος. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Κριτσωτάκης γνωστοποίησε πως θα έχει μια συνάντηση με Έλληνες του εξωτερικού ώστε να έρθουν στην κατοχή του Δήμου τα επίσημα αντίγραφα της διακήρυξης των οπλαρχηγών.