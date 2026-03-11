Σε τροχιά αναβάθμισης η ναυαγοσωστική κάλυψη στις παραλίες της Καλαμάτας - Καταγγελίες ξανά για «καρτέλ»

Η σύμβαση αφορά την πλήρη οργάνωση και λειτουργία του ναυαγοσωστικού έργου κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, με στόχο την ασφάλεια των λουομένων. Η συνολική δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 350.116,77 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τη μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, η ναυαγοσωστική κάλυψη θα ξεκινήσει από τον Μάιο του 2026, με την τοποθέτηση δύο ναυαγοσωστικών βάθρων στην Ανατολική Παραλία και την παροχή υπηρεσιών από τις 9 π.μ. έως τις 5 μ.μ., προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη παρουσία λουομένων πριν από την επίσημη έναρξη της κολυμβητικής περιόδου. Η κύρια περίοδος ναυαγοσωστικής κάλυψης θα διαρκέσει από 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου, με ωράριο από 10 π.μ. έως 6 μ.μ., ενώ σε ορισμένα σημεία θα υπάρξει διεύρυνση του ωραρίου. Οι παραλίες που έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες και θα καλυφθούν είναι: Ανατολική Παραλία (μήκους 2.200 μ.) με 6 ναυαγοσωστικά βάθρα, Αλμυρός (530 μ.) με 2 βάθρα, Μικρή Μαντίνεια (770 μ.) με 2 βάθρα, Δυτική Παραλία – Κορδίας (260 μ.) με 1 βάθρο. Συνολικά θα λειτουργήσουν 11 ναυαγοσωστικά βάθρα, τα οποία θα στελεχώνονται από ναυαγοσώστες, ενώ θα υπάρχει και συντονιστής – επόπτης, καθώς και δύο ταχύπλοα σκάφη για την άμεση επέμβαση σε περιστατικά διάσωσης.

Παράλληλα προβλέπεται ο απαραίτητος εξοπλισμός των βάθρων με σωστικά μέσα, ιατροφαρμακευτικό υλικό και εξοπλισμό πρώτων βοηθειών, καθώς και η οριοθέτηση των περιοχών κολύμβησης με πλωτούς σημαντήρες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σχετικής νομοθεσίας. Στη συζήτηση που προηγήθηκε, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τουρισμού του Δήμου Καλαμάτας Νίκος Γιαννακόπουλος ανέφερε πως κατά τους μήνες υψηλής επισκεψιμότητας το ωράριο θα ανοίξει και φέτος, φτάνοντας από τις 8 π.μ. έως τις 8 μ.μ.. Ο ίδιος ενημέρωσε πως θα υπάρχει ναυαγοσωστική βοήθεια από την ακτή του ΝΟΚ μέχρι τα Βραχάκια, σε μια προσπάθεια να εξασφαλιστεί η ασφάλεια για όλους τους λουόμενους της πόλης.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ «ΚΑΡΤΕΛ» ΣΤΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Από την αντιπολίτευση υπενθυμίστηκε ότι σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας το προηγούμενο έτος είχε γίνει σοβαρή καταγγελία για ύπαρξη «καρτέλ» στον χώρο των ναυαγοσωστικών υπηρεσιών, με αποτέλεσμα –όπως επισημάνθηκε– οι δήμοι να επιβαρύνονται οικονομικά, καθώς συχνά στους σχετικούς διαγωνισμούς κατατίθεται μόλις μία προσφορά.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης επανέλαβε την άποψη ότι το κόστος για τη ναυαγοσωστική κάλυψη είναι ιδιαίτερα υψηλό, εκτιμώντας ότι ο Δήμος θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να προμηθευτεί ο ίδιος τον απαραίτητο εξοπλισμό και να καταβάλλει μόνο το κόστος της παροχής υπηρεσιών.

Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Δημήτρης Οικονομάκος χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, λέγοντας ότι οι δήμοι αναγκάζονται να καλύπτουν με δικούς τους πόρους επιπλέον ώρες ναυαγοσωστικής κάλυψης. Παράλληλα σημείωσε πως, εφόσον ο Δήμος διέθετε γυμναστές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, θα μπορούσαν να συμβάλουν και στη ναυαγοσωστική κάλυψη, μειώνοντας το συνολικό κόστος.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός, ο οποίος τόνισε ότι είναι απαράδεκτο ένας Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης να εκβιάζεται και να μην μπορεί να αξιοποιήσει δικά του μέσα, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα θα πρέπει να τεθεί προς συζήτηση σε κεντρικό επίπεδο.

Απαντώντας, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει η νομοθεσία, γεγονός που υποχρεώνει τους δήμους να τοποθετούν περισσότερα ναυαγοσωστικά βάθρα, αυξάνοντας σημαντικά το κόστος. «Από τις περίπου 350 χιλιάδες ευρώ, τις 200 χιλιάδες τις δαπανούμε από δημοτικούς πόρους για να είμαστε νόμιμοι», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι το κράτος καλύπτει περίπου 150 χιλιάδες ευρώ, ωστόσο ο Δήμος επιλέγει να διαθέσει περισσότερους πόρους, θέτοντας σε προτεραιότητα την ασφάλεια των λουομένων. Ο ίδιος υπογράμμισε ακόμη ότι η αύξηση της φετινής δαπάνης –σε σχέση με τον περσινό προϋπολογισμό που ανερχόταν σε 331.172,40 ευρώ– συνδέεται με την προσπάθεια περαιτέρω ενίσχυσης και επέκτασης της ναυαγοσωστικής κάλυψης. Αναφερόμενος τέλος στη διαδικασία ανάθεσης των ναυαγοσωστικών υπηρεσιών, παραδέχθηκε ότι «προφανώς δεν είναι καθαρή», σημειώνοντας πως υπάρχουν συγκεκριμένες εταιρείες που καταλήγουν να αναλαμβάνουν τις σχετικές συμβάσεις. «Πρέπει να το δούμε, αλλά προφανώς δεν μπορούμε να το λύσουμε εμείς», κατέληξε.