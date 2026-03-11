Δημοτική Επιτροπή Μεσσήνης: Πρόταση στο Πράσινο Ταμείο για ανακατασκευή γηπέδων σχολείων

Το έργο αφορά εργασίες συντήρησης και ανακατασκευής γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ του Γυμνασίου - Λυκείου Λογγάς της Δ.Ε. Αίπειας, του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μεσσήνης και του Γενικού Λυκείου Μεσσήνης.

Ειδικότερα, η Δημοτική Επιτροπή: α) Ενέκρινε την υποβολή της πρότασης, με τίτλο “Ανακατασκευή γηπέδων τριών σχολικών μονάδων του Δήμου Μεσσήνης” προϋπολογισμού 280.000 ευρώ, σε σχετική πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου. β) Δεσμεύτηκε ο Δήμος Μεσσήνης να καλύψει από ίδιους πόρους το επιπλέον ποσό που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της πράξης (πέραν του ποσού ένταξης από το Πράσινο Ταμείο). γ) Αποδέχθηκε τους όρους χρηματοδότησης, όπως αυτές ορίζονται στη σχετική πρόσκληση και στα συνοδά αρχεία της. δ) Εξουσιοδότησε τον δήμαρχο Γιώργο Αθανασόπουλο, προκειμένου να υπογράψει κάθε απαιτούμενο έγγραφο που θα χρειαστεί στο πλαίσιο της υποβολής της πρότασης ένταξης.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑΣ

Την κληροδοσία του Κωνσταντίνου Ιωάν. Πετσετάκη που απεβίωσε στις 31/5/2022, ενός διώροφου κτηρίου με το οικόπεδό του, εντός της πόλης της Μεσσήνης, αποδέχθηκε η Δημοτική Επιτροπή, με σκοπό να λειτουργήσει ως Πετσετάκειο Ίδρυμα. Το κτήριο βρίσκεται επί της οδού Καπετάν Κρόμπα 55.

Η Δημοτική Επιτροπή Μεσσήνης εξουσιοδότησε τον δήμαρχο Γιώργο Αθανασόπουλο να υπογράψει την σχετική συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληροδοσίας και για τη διενέργεια κάθε νόμιμης ενέργειας που μπορεί να απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του ακινήτου.