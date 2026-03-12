Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή – Κριτική από την αντιπολίτευση για τα κριτήρια

Την εξειδίκευση πιστώσεων για την οικονομική ενίσχυση αθλητικών συλλόγων ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή, στο πλαίσιο των σχετικών προβλέψεων του προϋπολογισμού του Δήμου Καλαμάτας για το 2026.

Σύμφωνα με την εισήγηση που ψηφίστηκε, εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία επιχορηγήσεις για δράσεις και διοργανώσεις που πραγματοποιήθηκαν ή θα πραγματοποιηθούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Πιο συγκεκριμένα, ο Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Ταεκβοντό Καλαμάτας έλαβε επιχορήγηση 3.000 ευρώ για τη διοργάνωση Ανοιχτού Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ταεκβοντό στις 15 Μαρτίου.

Ο Φιλογυμναστικός Όμιλος Καλαμάτας επιχορηγήθηκε με 6.000 ευρώ για τη διοργάνωση του Kalamata Cup που διεξήχθη από τις 26 Φεβρουαρίου έως την 1η Μαρτίου. Ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμάτας «Ο Ποσειδών» έλαβε 800 ευρώ για τη διοργάνωση του Final Four της ΕΣΣΠΕΠ για το Κύπελλο Ελλάδος από τις 28 Φεβρουαρίου έως και την 1 Μαρτίου και ο Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης «Καλαμάτα» (Kalamata B.C.) για τις ίδιες ημερομηνίες 3.000 ευρώ για τη διοργάνωση του KBC Spring Basketball Camp 2026.

Κατά τη συζήτηση του θέματος, η αντιπολίτευση άσκησε για ακόμη μία φορά κριτική, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία με την οποία καθορίζονται τα ποσά των επιχορηγήσεων δεν συνοδεύεται με εισηγήσεις. Ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός έκανε λόγο για ζητήματα αδιαφάνειας και ψηφοθηρίας, απαντώντας ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος πως ο Δήμος δεν διοργανώνει εκδηλώσεις αλλά στηρίζει τους συλλόγους για να τις πραγματοποιήσουν.