Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή – Κριτική από την αντιπολίτευση για τα κριτήρια

Σύμφωνα με την εισήγηση που ψηφίστηκε, εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία επιχορηγήσεις για δράσεις και διοργανώσεις που πραγματοποιήθηκαν ή θα πραγματοποιηθούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Πιο συγκεκριμένα, ο Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Ταεκβοντό Καλαμάτας έλαβε επιχορήγηση 3.000 ευρώ για τη διοργάνωση Ανοιχτού Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ταεκβοντό στις 15 Μαρτίου.
Ο Φιλογυμναστικός Όμιλος Καλαμάτας επιχορηγήθηκε με 6.000 ευρώ για τη διοργάνωση του Kalamata Cup που διεξήχθη από τις 26 Φεβρουαρίου έως την 1η Μαρτίου. Ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμάτας «Ο Ποσειδών» έλαβε 800 ευρώ για τη διοργάνωση του Final Four της ΕΣΣΠΕΠ για το Κύπελλο Ελλάδος από τις 28 Φεβρουαρίου έως και την 1 Μαρτίου και ο Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης «Καλαμάτα» (Kalamata B.C.) για τις ίδιες ημερομηνίες 3.000 ευρώ για τη διοργάνωση του KBC Spring Basketball Camp 2026.
Κατά τη συζήτηση του θέματος, η αντιπολίτευση άσκησε για ακόμη μία φορά κριτική, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία με την οποία καθορίζονται τα ποσά των επιχορηγήσεων δεν συνοδεύεται με εισηγήσεις. Ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός έκανε λόγο για ζητήματα αδιαφάνειας και ψηφοθηρίας, απαντώντας ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος πως ο Δήμος δεν διοργανώνει εκδηλώσεις αλλά στηρίζει τους συλλόγους για να τις πραγματοποιήσουν.