Συνάντηση Γεωργακοπούλου με το διοικητή της ΕΥΔΑΜ: Στο επίκεντρο η προώθηση έργων στον Δήμο Οιχαλίας

Η προώθηση έργων και επενδύσεων στον Δήμο Οιχαλίας στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα μεταξύ της δημάρχου Οιχαλίας Γιώτας Γεωργακοπούλου και του διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Πελοπίδα Καλλίρη, παρουσία του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Λαμπρόπουλου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αναβάθμιση της Βιομηχανικής Ζώνης Μελιγαλά. Μεταξύ των παρεμβάσεων που συζητήθηκαν είναι η δημιουργία βιολογικού καθαρισμού για τη λειτουργία της ΒΙΠΕ, καθώς και η επίσπευση των διαδικασιών για την κατασκευή της εξόδου Μελιγαλά από τον αυτοκινητόδρομο, έργο που έχει αποφασιστεί να χρηματοδοτηθεί με 2,5 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Στο ίδιο πλαίσιο εξετάστηκε και η περαιτέρω ανάπτυξη της Βιομηχανικής Ζώνης σε συνεργασία με την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η ήδη μεγάλη ζήτηση για χώρους εγκατάστασης επιχειρήσεων, λόγω του κορεσμού των βιομηχανικών ζωνών Τρίπολης και Μεγαλόπολης, δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για νέες επενδύσεις στον Μελιγαλά, με ποσοστά επιχορήγησης που μπορούν να φθάσουν έως και το 75%.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης έργα που αφορούν την ανάπτυξη της περιοχής και την ανάδειξη τοπικών πόρων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ανάπλαση των πηγών «Κουμπέ» στην Κάτω Μέλπεια με στόχο την ανάδειξη του φυσικού τοπίου και η αξιοποίηση του Μπεζεστενίου στον Μελιγαλά ως χώρου Τέχνης, Ειρήνης, Πολιτισμού και Συμφιλίωσης.

Παράλληλα εξετάστηκαν παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων, όπως το Δημοτικό Κατάστημα Μελιγαλά και σχολικές μονάδες της περιοχής, καθώς και η δημιουργία των «Ζωντανών Εργαστηρίων Δήμου Οιχαλίας» AgroDigi Lab και Maria Kallas – CCI Lab, δράσεις που συνδέονται με την καινοτομία, την παραγωγή και τη δημιουργική οικονομία.

Όπως επισημάνθηκε στη συζήτηση, για την περιοχή της Μεγαλόπολης και τους Δήμους Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας βασικός στόχος της επόμενης περιόδου είναι η ανάπτυξη ενός νέου πόλου επιχειρηματικότητας, με έμφαση σε καινοτόμες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αγροδιατροφή, τη βιοοικονομία, την κυκλική οικονομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, η συνεργασία μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών, ΕΥΔΑΜ, Περιφέρειας Πελοποννήσου και τοπικής αυτοδιοίκησης θεωρείται κρίσιμη για την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και τη δημιουργία αναπτυξιακών προοπτικών στις περιοχές που επηρεάζονται από την απολιγνιτοποίηση.