Τα προβλήματα των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των φιλοξενούμενων παιδιών στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Νομού Μεσσηνίας παρενέβη στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας της 11ης Μαρτίου, έπειτα από σχετική ερώτηση που έθεσε ο σύμβουλος της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Δημήτρης Οικονομάκος.

Αφορμή, για την παρέμβαση, όπως αναφέρει το Δ.Σ. του Συλλόγου, το χρόνιο πρόβλημα εισροής βρόχινων υδάτων στον Α’ Παιδικό Σταθμό, “το οποίο τον Ιανουάριο προκάλεσε βραχυκύκλωμα στο ηλεκτρικό δίκτυο, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας η κουζίνα του σταθμού για μία ημέρα. Στη συνέχεια απομονώθηκαν τμήματα του ηλεκτρικού δικτύου προκειμένου ο σταθμός να συνεχίσει να είναι «λειτουργικός». Ο Σύλλογός μας έχει κινηθεί θεσμικά και εγκαίρως για τα ζητήματα αυτά”.

Συγκεκριμένα, το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Φιλοξενούμενων Παιδιών στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς Νομού Μεσσηνίας αναφέρει:

“ * Στις 28/01/2026 αποστείλαμε έγγραφο αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ενημερώνοντας αναλυτικά για την κατάσταση και ζητώντας ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες που θα γίνουν για την αποκατάσταση των φθορών και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών. Στο ίδιο έγγραφο επισημάναμε ότι σπασμένο τζάμι παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα εντός αίθουσας νηπίων, πρόχειρα κολλημένο με ταινία, χωρίς να έχει γίνει καμία απολύτως ενέργεια αποκατάστασης.

* Στις 19/02/2026, έπειτα και από τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου του Συλλόγου με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Μαρινάκη, αποστείλαμε έγγραφο αίτημα για άμεση συνάντηση μαζί του, καθώς προβλήματα αντιμετωπίζει η πλειοψηφία των σταθμών.

* Αποστείλαμε δύο έγγραφα αιτήματά, στις 06/02/26 και στις 08/02/26 αντίστοιχα, προς την αρμόδια υπηρεσία για την παραχώρηση χώρου στον Α’ Παιδικό Σταθμό, ώστε να πραγματοποιήσουμε συνάντηση με τους γονείς των παιδιών που φοιτούν εκεί.

* Τέλος, με έγγραφό μας στις 19/01/2026 ζητήσαμε να έχουμε πρόσβαση στις εκθέσεις αυτοψίας του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι οποίες συντάσσονται υποχρεωτικά για τους παιδικούς σταθμούς που χρηματοδοτούνται από προγράμματα ΕΣΠΑ και οφείλουν να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Σε κανένα από τα παραπάνω αιτήματα – όλα με αριθμό πρωτοκόλλου – δεν λάβαμε καμία απολύτως απάντηση.

Μπροστά σε αυτή τη συστηματική σιωπή της δημοτικής αρχής, η οποία μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί, ο Σύλλογός μας εξέδωσε στις 19/02/2026 καταγγελτικό δελτίο τύπου, το οποίο εστάλη σε όλα τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και κοινοποιήθηκε στην προϊσταμένη του αρμόδιου τμήματος του Δήμου, στον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Μαρινάκη, στον δήμαρχο κ. Βασιλόπουλο καθώς και στην Εισαγγελία Ανηλίκων.

Παρά το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα κανένα από τα αιτήματά μας δεν έχει απαντηθεί γραπτώς, ενημερωθήκαμε από γονείς που περνούσαν τυχαία από τον χώρο, ότι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ξεκίνησαν εργασίες στην ταράτσα του Α’ Παιδικού Σταθμού, χωρίς να έχει υπάρξει καμία ενημέρωση προς τον Σύλλογό μας, παρότι το έχουμε ζητήσει επανειλημμένα.

Κατά την παρέμβασή μας στο Δημοτικό Συμβούλιο θέσαμε τα εξής ερωτήματα:

1. Μπορεί κάποιος να εγγυηθεί θεσμικά ότι οι χώροι των δημοτικών παιδικών σταθμών είναι ασφαλείς για τα παιδιά; 2. Για ποιο λόγο δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση ως Σύλλογος σε κανένα από τα έγγραφα αιτήματά μας, παρότι αφορούν τόσο σοβαρά ζητήματα; 3. Ποιες είναι ακριβώς οι εργασίες που έχουν δρομολογηθεί στον Α’ Παιδικό Σταθμό και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους;

Ο αντιδήμαρχος Συντήρησης Υποδομών κ. Μαστραγγελόπουλος απάντησε ότι οι εργασίες αφορούν κατασκευή στέγης με θερμομόνωση, η οποία – όπως δήλωσε – θα ολοκληρωθεί μέσα σε δέκα ημέρες.

Μας χαροποιεί το γεγονός ότι κατασκευάζεται στέγη, αλλά αναρωτιόμαστε αν στη χώρα του «πάμε κι όπου βγει», τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας για τα παιδιά, καθώς οι εργασίες πραγματοποιούνται την ώρα που λειτουργεί ο σταθμός με τα νήπια από κάτω και από όσο γνωρίζουμε τα νήπια προαυλίζονται κανονικά.

Ωστόσο, όταν θέσαμε στο Συμβούλιο το ζήτημα του σπασμένου τζαμιού μέσα σε αίθουσα νηπίων, η απάντησή του ήταν απαξιωτική, υποστηρίζοντας ότι «δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα σπασμένο τζάμι, όταν γίνεται κατασκευή νέας στέγης 650 τ.μ.».

Η αντίδρασή μας ήταν αυτονόητη. Μιλάμε για σπασμένο τζάμι μέσα σε αίθουσα, όπου βρίσκονται νήπια. Αυτό δεν είναι λεπτομέρεια, είναι σοβαρό ζήτημα ασφάλειας.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο δήμαρχος κ. Βασιλόπουλος, ο οποίος επίσης υποβίβασε το ζήτημα, χαρακτηρίζοντας «ντροπή» το ότι συζητείται ένα σπασμένο τζάμι, ενώ μάλιστα αμφισβήτησε αν όντως υπάρχει και πόσο καιρό βρίσκεται εκεί.

Εμείς λοιπόν απαντάμε ότι μάλλον ο δήμαρχος δεν έχει καμία εικόνα και πως - ντροπή είναι να υπάρχουν σπασμένα τζάμια μέσα σε αίθουσες παιδικών σταθμών και να μην αντικαθίστανται άμεσα - ντροπή είναι να αμφισβητούνται οι γονείς που αγωνιούν για την ασφάλεια των παιδιών τους - ντροπή είναι να χρειάζεται να παρακαλέσουμε, να επιμείνουμε ή να απειλήσουμε με εξώδικα, ώστε να αναγκαστούν οι αρμόδιοι να κάνουν τη δουλειά για την οποία βρίσκονται εκεί με τα λεφτά που πληρώνουμε οι γονείς ως φορολογούμενοι και τα λεφτά που παίρνουν από το ΕΣΠΑ - ντροπή είναι να προσπαθούν να μας πείσουν οι αρμόδιοι ότι όλα είναι υπό έλεγχο

- ντροπή είναι να μας κλείνει ο πρόεδρος του Συμβουλίου το μικρόφωνο την ώρα που απαντάμε με επιχειρήματα ότι δεν είναι όλα υπό έλεγχο Όποιος θέλει να αντιληφθεί την πραγματικότητα, αρκεί να ρίξει μια ματιά στις εγκαταστάσεις των παιδικών σταθμών.

Δεν ζητάμε τίποτα παράλογο! Ζητάμε το αυτονόητο: ασφαλείς και αξιοπρεπείς χώρους για τα παιδιά μας και τις εργαζόμενες στους σταθμούς.

Για την ιστορία, ραγισμένο τζάμι υπάρχει εδώ και μήνες και σε αίθουσα του Ζ’ Παιδικού Σταθμού, το οποίο συγκρατείται από τη μεμβράνη του. Αυτό το γνωρίζουν ο κ. δήμαρχος και ο κ. αντιδήμαρχος;

Επίσης, ενημερώνουμε τον κ. δήμαρχο, ο οποίος όταν του επισημάναμε ότι σε όλη αυτήν την επικοινωνία είναι κοινοποιημένος και ο ίδιος εκτός από τον κ. Μαρινάκη, μας διαβεβαίωσε ότι είναι ενήμερος για τα ζητήματα και διαβάζει τα email του, ότι οι εργασίες που πραγματοποιούνται στον Α’ Παιδικό Σταθμό δεν αφορούν αντικατάσταση στέγης, όπως ανέφερε στη συνεδρίαση, αλλά κατασκευή στέγης, αφού μέχρι σήμερα στο κτίριο υπήρχε μόνο πλάκα και όχι στέγη.

Τέλος, δηλώνουμε ότι περιμένουμε τις εκθέσεις αυτοψίας της Περιφέρειας των τριών τελευταίων ετών, όπως ζητήθηκαν στο έγγραφο αίτημά μας και όπως μας διαβεβαίωσε ο κ. Μαρινάκης ότι μπορούμε να τις έχουμε.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων θα συνεχίσει να διεκδικεί με κάθε θεσμικό μέσο τα αυτονόητα: ασφαλείς, λειτουργικούς και αξιοπρεπείς παιδικούς σταθμούς για όλα τα παιδιά. Η ασφάλεια των παιδιών δεν είναι υπερβολή, δεν είναι μικροπολιτική και δεν είναι διαπραγματεύσιμη!”.