“Ναι” από τη Δημοτική Επιτροπή για την κοινωνική πολυκατοικία: Η στεγαστική πίεση φέρνει στο προσκήνιο νέα μοντέλα κατοικίας

Το έργο χρηματοδοτείται από πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων λύσεων για βιώσιμη, προσιτή και αισθητικά ποιοτική κατοικία, σύμφωνα με τις αρχές του New European Bauhaus. Η πρόταση αξιολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την ανώτατη δυνατή βαθμολογία 15/15, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική της και τη σημασία της για την ευρωπαϊκή πολιτική κατοικίας. Το έργο θα έχει διάρκεια 48 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της κοινοπραξίας φτάνει τα 9,4 εκατ. ευρώ, με την αιτούμενη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση να ανέρχεται σε περίπου 7,97 εκατ. ευρώ. Για τον Δήμο Καλαμάτας προβλέπεται χρηματοδότηση περίπου 1,44 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο μερίδιο μεταξύ των εταίρων του έργου. Στο πλαίσιο του έργου, η Καλαμάτα θα αποτελέσει έναν από τους βασικούς ευρωπαϊκούς πιλότους εφαρμογής. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η κατασκευή ενός νέου συγκροτήματος περίπου 15 έως 20 διαμερισμάτων κοινωνικής κατοικίας σε δημοτική έκταση στη θέση Πλακωτά, το οποίο θα απευθύνεται κυρίως σε ευάλωτες και μεσαίου εισοδήματος κοινωνικές ομάδες. Το έργο θα βασιστεί σε σύγχρονες τεχνολογίες δόμησης και ενεργειακής απόδοσης, όπως: προκατασκευασμένες και εκτός εργοταξίου κατασκευές (off-site construction), χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως φωτοβολταϊκά και αντλίες θερμότητας, βιοκλιματικό σχεδιασμό και υλικά χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος,

ψηφιακά εργαλεία όπως BIM και digital twins για βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και της λειτουργίας των κτιρίων. Παράλληλα, θα ενσωματωθούν πρακτικές κυκλικής οικονομίας, όπως η επαναχρησιμοποίηση νερού και η συλλογή ομβρίων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη συμμετοχή των πολιτών και στον καθολικό σχεδιασμό, ώστε οι κατοικίες να είναι προσβάσιμες και λειτουργικές για όλους.

ΤΙΜΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 31% ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ

Το έργο υλοποιείται από μια ισχυρή ευρωπαϊκή κοινοπραξία 18 εταίρων από 7 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συντονιστή το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια. Στο σχήμα συμμετέχουν πανεπιστήμια, οργανισμοί κοινωνικής κατοικίας, τεχνικές εταιρείες και φορείς καινοτομίας, ενώ μεταξύ των σημαντικών εταίρων βρίσκονται η Housing Europe, η AEGIS Engineering, η Deep Blue, καθώς και διεθνείς οργανισμοί από τον χώρο της κατασκευής και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Εκτός από την Καλαμάτα, το έργο θα υλοποιηθεί επίσης στις Βρυξέλλες και στο Μιλάνο, ενώ θα υπάρξουν και δύο εικονικοί πιλότοι στο Δουβλίνο και τη Μόντενα. Το έργο φιλοδοξεί να συμβάλει στη μείωση του κόστους και του χρόνου κατασκευής κατοικιών, με εκτιμώμενη μείωση έως 20-25% στο κόστος κατασκευής και 15-20% στον χρόνο υλοποίησης. Παράλληλα, επιδιώκεται σημαντική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Στην περίπτωση της Καλαμάτας, στόχος είναι τουλάχιστον το 70% των νέων κατοικιών να διατεθεί σε τιμές έως και 31% χαμηλότερες από την τοπική αγορά, ώστε να ενισχυθεί ουσιαστικά η πρόσβαση στην κατοικία για νοικοκυριά με περιορισμένα εισοδήματα.

Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Στο πλαίσιο της συζήτησης που προηγήθηκε και απαντώντας σε ερωτήσεις της αντιπολίτευσης, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαεσταθίου ανέφερε πως η σχεδιαστική λύση θα έρθει από το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, ωστόσο είτε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είτε κάποιο εξωτερικό γραφείο θα κάνει τα Τεύχη Δημοπράτησης και ότι άλλο απαιτηθεί. Ο ίδιος στάθηκε στη νέα φιλοσοφία που θέλει φιλικά σπίτια, χωρίς κτίρια με πολύ μπετό και υλικά που δεν ανακυκλώνονται, εκτιμώντας πως ο κύκλος ζωής των δομικών υλικών θα ανοίξει έντονα. Παράλληλα, υπογράμμισε πως τα νέα κτίρια οποιασδήποτε κατασκευής πλέον, πρέπει να πληρούν πολύ αυστηρές ενεργειακές και αντισεισμικές προδιαγραφές, ξεκαθαρίζοντας πως οι όροι δόμησης δεν θα αλλάξουν. Ο κ. Παπαεσταθίου υπενθύμισε πως μικρό κομμάτι του συγκεκριμένου οικοπέδου που είχε παραχωρηθεί στην Πυροσβεστική θα τροποποιηθεί ώστε να ενταχθεί και πάλι στην κοινωνική κατοικία, σχολιάζοντας πως ενδέχεται το παραπάνω μοντέλο να επαναληφθεί στο συγκεκριμένο οικόπεδο. Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος πρόσθεσε πως έχει ανοίξει γενικότερα η συζήτηση της κοινωνικής κατοικίας πλέον με το αρμόδιο υπουργείο, θεωρώντας πως το μοντέλο αυτό θα απασχολήσει την επικαιρότητα. Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης σημείωσε πως η συγκεκριμένη δράση είναι η πρώτη όσον αφορά το Κλιματικό Συμβόλαιο που θα την εισπράξει η κοινωνία ουσιαστικά. Ο ίδιος σχολίασε πως με μια τέτοια κατασκευή προφανώς δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της στέγασης στην πόλη, επαναλαμβάνοντας την πρόταση του να αξιοποιηθούν οικόπεδα που έχει ο δήμος, όπως το υπόλοιπο στα Πλακωτά, ή στην ανατολική πόλη που επρόκειτο να γίνει φοιτητική εστία, με το σύστημα της κοινωνικής αντιπαροχής. Η δημοτική σύμβουλος της παράταξης «Καλαμάτα Μετά» Ευγενία Κούβελα στάθηκε στο υψηλό μπάτζετ που συνοδεύει το πρόγραμμα, αλλά και στις απαιτήσεις που θα προκύψουν για την υλοποίηση του. Η ίδια μίλησε για τα δυσθεώρητα ύψη ως προς τις τιμές των ακινήτων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα νέα ζευγάρια και τις επιπτώσεις ακόμα και στο δημογραφικό, λέγοντας πως για το λόγο αυτό πρέπει να υποστηριχθεί το μοντέλο της κοινωνικής κατοικίας.

Τ.Αν.