Τρίτη, 17 Μαρτίου 2026 18:10

Δήμος Καλαμάτας για Τεχνικές Υπηρεσίες: Ζήτησε 80 προσλήψεις, εγκρίθηκαν μόνο τρεις!

Premium Strom

Την έγκριση πρόσληψης τριών εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέσω ΑΣΕΠ αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, στο πλαίσιο της κάλυψης αναγκών των δημοτικών υπηρεσιών για το 2026.

Η σχετική εισήγηση κατατέθηκε από τη Διεύθυνση Διοικητικών του Δήμου και αφορά την πρόσληψη προσωπικού διάρκειας οκτώ μηνών, με πλήρη απασχόληση, για την ενίσχυση τεχνικών υπηρεσιών που αντιμετωπίζουν ελλείψεις προσωπικού. Σύμφωνα με την πρόταση που εγκρίθηκε, προβλέπεται η πρόσληψη ενός ξυλουργού, ενός υδραυλικού και ενός ηλεκτρολόγου, ειδικότητες που κρίνονται απαραίτητες για την κάλυψη εποχικών και λειτουργικών αναγκών του Δήμου. Σημειώνεται ότι αρχικά ο Δήμος Καλαμάτας είχε αιτηθεί την πρόσληψη μεγαλύτερου αριθμού έκτακτου προσωπικού για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του, ωστόσο το υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε τελικά την πρόσληψη τριών ατόμων στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος σημείωσε πως ο Δήμος είχε ζητήσει περίπου 80 (!) άτομα, ωστόσο το αρμόδιο υπουργείο ενέκρινε μόλις 3 θέσεις. Μάλιστα, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης χαρακτήρισε ειρωνικά το υπουργείο… γενναιόδωρο, μιας και η απόκλιση είναι εντυπωσιακά μεγάλη. Η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί το επόμενο βήμα της διαδικασίας, προκειμένου να προχωρήσουν οι απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των προσλήψεων και την ενίσχυση των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου.

Τ.Αν.

 

