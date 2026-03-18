Καλαμάτα: Eκτεταμένη μελέτη για ασφαλτοστρώσεις, ενώ παραμένουν τα προβλήματα προσβασιμότητας

Το θέμα τέθηκε και στη λογοδοσία της δημοτικής αρχής, ύστερα από σχετική ερώτηση του δημοτικού συμβούλου της παράταξης «Καλαμάτα Μετά» Σπύρου Χανδρινού, ο οποίος έκανε λόγο για μια απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί σε πολλά σημεία της πόλης. Ο ίδιος τόνισε ότι έργα που έχουν υλοποιηθεί μόλις τους τελευταίους μήνες εμφανίζουν εικόνα που παραπέμπει σε υποδομές πολλών ετών, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τους κυβόλιθους και τις πλάκες που ξεκολλούν και δημιουργούν προβλήματα, με ενδεικτική περίπτωση την 23ης Μαρτίου. Παράλληλα, στάθηκε και στο ζήτημα της ανταποδοτικότητας προς τους επιχειρηματίες, σημειώνοντας ότι, παρά τα υψηλά ποσά που καταβάλλουν για την ενοικίαση χώρου για τραπεζοκαθίσματα, δεν βλέπουν τις αντίστοιχες υποδομές. Απαντώντας, ο αντιδήμαρχος Νέων Έργων και Πολεοδομίας Βασίλης Κουτραφούρης ανέφερε ότι, σε ό,τι αφορά τα έργα αστικών αναπλάσεων, η κατάσταση στα πεζοδρόμια βελτιώνεται αισθητά. Όπως είπε, έχουν πλέον δημιουργηθεί συνθήκες προσβασιμότητας που δεν υπήρχαν στον κεντρικό ιστό της πόλης, κάνοντας ειδική αναφορά στις οδεύσεις τυφλών, στις νέες ράμπες, αλλά και στην επέκταση των πεζοδρομίων, με στόχο τη διευκόλυνση της κίνησης των πεζών. Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Συντήρησης Υποδομών Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος σημείωσε ότι, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, η κατασκευή, η επισκευή και η αποκατάσταση των πεζοδρομίων που βρίσκονται μπροστά από κάθε ιδιοκτησία ανήκουν καταρχήν στους ιδιοκτήτες και όχι στον Δήμο. Παρ’ όλα αυτά, όπως υπογράμμισε, ο Δήμος αντιμετωπίζει το ζήτημα με αίσθημα ευθύνης και, όπου εντοπίζονται σοβαρές φθορές, επικίνδυνα σημεία ή άλλα προβλήματα, παρεμβαίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να γίνουν οι απαραίτητες αποκαταστάσεις. Ο ίδιος επισήμανε ακόμη ότι η πόλη διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο πεζοδρομίων, με τις ανάγκες συντήρησης να είναι πολλές και συχνές, ενισχύοντας τη διαδικασία τα συνεργεία αυτεπιστασίας του Δήμου. Παράλληλα, τόνισε πως και οι πολίτες οφείλουν να δείχνουν την ανάλογη ευαισθησία και να προχωρούν στις απαραίτητες διαδικασίες, όπου αυτό απαιτείται. Σε ό,τι αφορά τη συντήρηση του οδικού δικτύου, ο κ. Μαστραγγελόπουλος ανέφερε ότι σε καθημερινή βάση τα συνεργεία του Δήμου παρεμβαίνουν σε διάφορα σημεία, πραγματοποιώντας εργασίες επούλωσης φθορών και αποκατάστασης λακκουβών. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι ο Δήμος έχει ενισχύσει αυτό το σκέλος, προχωρώντας στην προμήθεια ειδικού μηχανήματος, ώστε οι αποκαταστάσεις στο οδόστρωμα να γίνονται πιο γρήγορα. Κλείνοντας, ενημέρωσε ότι έχει ήδη συνταχθεί εκτεταμένη μελέτη για ασφαλτοστρώσεις σε μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου της πόλης, αλλά και σε χωριά, με στόχο την ουσιαστική αναβάθμισή του. Στη συζήτηση παρενέβη και ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Τουρισμού Γιώργος Λαζαρίδης, ο οποίος επεσήμανε ότι από το 2016 και μετά έχουν γίνει πολλά έργα προσβασιμότητας, τονίζοντας πως αδικείται η εικόνα της πόλης προς τα έξω μέσα από τέτοιες συζητήσεις. Ο ίδιος μετέφερε τις θετικές κριτικές επισκεπτών που χρησιμοποιούν αμαξίδιο και κινούνται στην Καλαμάτα, χωρίς αυτό, όπως είπε, να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Ακόμα, παραδέχθηκε ότι υπάρχουν ορισμένες αστοχίες σε ράμπες και πλακοστρώσεις, επισημαίνοντας όμως ότι με τον ανάλογο επανέλεγχο θα γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις. Κλείνοντας, έκανε λόγο για τάσεις μηδενισμού από την αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι η τακτική αυτή είναι άδικη για την πόλη.

Τ.Αν.