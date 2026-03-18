Ενημερωτική δράση από το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών θυμάτων βίας στο 2ο ΓΕΛ Καλαμάτας

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών θυμάτων βίας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Εποπτείας και Ελέγχων, της Δ/νσης Πρόνοιας του- Δήμου Καλαμάτας, στο πλαίσιο των δράσεων πρόληψης και ενημέρωσης της σχολικής κοινότητας, σε θέματα έμφυλης βίας, επισκέφθηκε την Τρίτη 17 Μαρτίου το 2ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών, σε θέματα που άπτονται σε ζητήματα στερεοτυπικών απόψεων και πρακτικών, μέσα από την έμφυλη διάσταση.

Η κοινωνική λειτουργός Μαρία Στρατάκου και η κοινωνιολόγος Σοφία Κατσίποδα, μέσα από εφαρμογή βιωματικής άσκησης, σε δύο τμήματα της Β’ Λυκείου, εστίασαν τόσο στη διάσταση των έμφυλων στερεοτύπων που κυριαρχούν διαγενεακά σε κοινωνικό επίπεδο, όσο και στον αντίκτυπο που έχουν καθημερινά, στις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Στην άσκηση συμμετείχε ενεργά το σύνολο των μαθητριών/μαθητών, εκφράζοντας τις δικές τους απόψεις και σκέψεις, αναγνωρίζοντας τη σημασία και τη λειτουργία των έμφυλων στερεοτύπων στην καθημερινότητά μας.