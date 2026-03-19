Κοινή καυστική ανακοίνωση Παναγιωτοπούλου και Κατρίτση: «Σε θεσμικό κατήφορο ο Δήμος Τριφυλίας»

«Σε θεσμικό κατήφορο» βρίσκεται ο Δήμος Τριφυλίας, τονίζουν σε κοινή τους δήλωση οι επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης Χάιδω Παναγιωτοπούλου και Άκης Κατρίτσης και απέχουν από τη «σκηνοθετημένη» λογοδοσία της συγκάλυψης και της αδιαφάνειας, όπως σημειώνουν.

«Αρνούμαστε να νομιμοποιήσουμε μια διαδικασία που έχει μετατραπεί σε παρωδία δημοκρατίας με αποκλειστική υπαιτιότητα της δημοτικής αρχής» αναφέρουν χαρακτηριστικά, κατονομάζοντας ως υπεύθυνους τον δήμαρχο και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και καταλήγουν λέγοντας πως ο δήμος βρίσκεται στον αέρα χωρίς τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογισμό.

Αναλυτικά στην κοινή τους ανακοίνωση αναφέρουν: «Συνδημότες μας, μετά τη διαρκή απαξίωση από τη δημοτική αρχή Τριφυλίας, του θεσμού της λογοδοσίας, σας ανακοινώνουμε τη συνειδητή αποχή των παρατάξεών μας της αντιπολίτευσης από την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας, αλλά και την τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας της 18ης Μαρτίου 2026. Η απόφασή μας αυτή αποτελεί πράξη ευθύνης και σεβασμού στους δημότες, καθώς αρνούμαστε να νομιμοποιήσουμε μια διαδικασία που έχει μετατραπεί σε παρωδία δημοκρατίας με αποκλειστική υπαιτιότητα της δημοτικής αρχής, διότι πρόκειται για μια συνεδρίαση «κενή περιεχομένου της δημοτικής αρχής».

Εμείς σεβόμενοι το θεσμικό μας ρόλο και την ευθύνη μας έναντι των συνδημοτών μας, έχουμε καταθέσει δεκάδες ερωτήσεις για μείζονα και σοβαρά θέματα του Δήμου Τριφυλίας, αλλά είτε δεν παίρνουμε απαντήσεις είτε οι απαντήσεις είναι άλλα αντ’ άλλων, ό,τι να ‘ναι και να ‘χαμε να λέγαμε.

Οι υπεύθυνοι της απαξίωσης: Ο δήμαρχος που «κρύβεται»: Απουσία και περιφρόνηση. Ο θεσμός ονομάζεται «λογοδοσία της δημοτικής αρχής», όμως ο δήμαρχος Τριφυλίας επιλέγει συστηματικά να απουσιάζει, αποφεύγοντας να δώσει απαντήσεις στα φλέγοντα ερωτήματα που βάζουν οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης. Η φυσική του απουσία δεν είναι απλή σύμπτωση· είναι ομολογία αδυναμίας να αρθρώσει πειστικό λόγο για τα πεπραγμένα με αλήθειες και επιχειρήματα, αλλά και πρακτική πλήρους περιφρόνησης προς το Σώμα και τους πολίτες, που αιτούνται ενημέρωση, απαντήσεις και εξηγήσεις. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. σε ρόλο «διεκπεραιωτή»: Παραβίαση δημοκρατικής λειτουργίας και ρητών προθεσμιών. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αντί να διαφυλάσσει το κύρος του θεσμού, λειτουργεί ως το «επικοινωνιακό δεκανίκι» της διοίκησης. Η κοινοποίηση της πρόσκλησης στις 9 Μαρτίου για μια συνεδρίαση που βάσει νόμου έπρεπε να έχει γίνει εντός του μηνός Φεβρουαρίου, έως το αργότερο τις πρώτες μέρες του Μαρτίου, συνιστά κατάφωρη παραβίαση των προθεσμιών. Η δε επιλογή να «στριμωχθεί» η λογοδοσία την ίδια μέρα με την τακτική συνεδρίαση με δέκα θέματα, που ακολούθως επίσης όρισε για τις 18/3, μία ώρα νωρίτερα από τη λογοδοσία, αποδεικνύει την πρόθεση για μια βιαστική και υποβαθμισμένη διαδικασία «στα σκοτεινά». Για να γίνει κατανοητό: Δέκα θέματα στην τακτική συνεδρίαση και ακολούθως δώδεκα θέματα στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας. Για να χαθεί η ουσία των θεμάτων και ερωτημάτων. Και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό, αλλά γίνεται σκόπιμα. Παράλληλα, τόσο στις συνεδριάσεις λογοδοσίας όσο και στις τακτικές αλλά και έκτακτες συνεδριάσεις αντί ο πρόεδρος να περιορίζεται στην άσκηση των καθηκόντων του, δηλαδή στη διεύθυνση της συνεδρίασης, μονίμως σχολιάζει και απαντά σε ό,τι εκφράζεται από την αντιπολίτευση, διακόπτει τις συνεδριάσεις όποτε θεωρεί πως στριμώχνεται η δημοτική αρχή, δεν μπορεί να διαχωρίσει την έννοια της αντιπαλότητας από την εχθρότητα και δεν τηρεί τον κανονισμό λειτουργίας, ενώ εξαντλεί την αυστηρότητα της θεσμικής του ιδιότητας μόνο έναντι της αντιπολίτευσης και ποτέ σε ό,τι κι αν εκστομίζεται από τον δήμαρχο ή αντιδημάρχους σε βάρος μελών της αντιπολίτευσης. Παραβίαση του κανονισμού και της ισχύουσας νομοθεσίας από τον πρόεδρο του Δ.Σ. Τριφυλίας γίνεται κατ’ εξακολούθηση με τη μη απομαγνητοφώνηση και τήρηση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των συνεδριάσεων παρότι από όλες τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης έχει τεθεί κατ’ επανάληψη το θέμα για τα πρακτικά. Άραγε μαγνητοφωνούνται; Γιατί επίσημη απάντηση δεν έχουμε λάβει ούτε γι’ αυτό.

Εν κατακλείδι ο Δήμος Τριφυλίας βρίσκεται στον «αέρα» χωρίς προϋπολογισμό και τεχνικό πρόγραμμα. Την ώρα που η δημοτική αρχή Τριφυλίας αναλώνεται σε διαδικαστικά και επικοινωνιακά τερτίπια, ο Δήμος Τριφυλίας παραμένει χωρίς ψηφισμένο τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογισμό για το 2026. Η διοικητική ανικανότητα και ανεπάρκεια έχει οδηγήσει τον δήμο σε παράλυση, με τα έργα να βαλτώνουν και την καθημερινότητα να χειροτερεύει, ενώ η διοίκηση αρνείται πεισματικά να φέρει τα κρίσιμα αυτά θέματα στο Συμβούλιο με τη δέουσα προετοιμασία, σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

Η στάση μας είναι ξεκάθαρη. Δεν θα γίνουμε συνένοχοι στον εμπαιγμό. Δεν είμαστε συνένοχοι στον ευτελισμό. Δεν θα συμμετάσχουμε σε μια συνεδρίαση που έχει ως μοναδικό στόχο να «βγει η υποχρέωση». Απαιτούμε την άμεση κατάθεση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού. Απαιτούμε τη λειτουργία του δήμου με βάση τις αρχές της διαφάνειας και της νομιμότητας.

Μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κύριοι και κυρίες της διοίκησης και στα μέσα του μηνός Μαρτίου 2026 δεν εισάγετε στο Δημοτικό Συμβούλιο ούτε τεχνικό πρόγραμμα ούτε προϋπολογισμό; Τι συμβαίνει;

Ας γνωρίζουν όμως ότι όσες μεθοδεύσεις κι αν κάνουν δεν ξεφεύγουν από τον έλεγχο της αντιπολίτευσης και την καθημερινή κοινωνική λογοδοσία. Πόση αδιαφορία και κακοδιοίκηση άραγε μπορεί ακόμα να καταναλώσει ο δημότης της Τριφυλίας;».

Κ.Μπ.