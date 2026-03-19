Συνάντηση εργασίας των Δημάρχων Καλαμάτας και Δυτικής Μάνης – Στο επίκεντρο η αποχέτευση μέχρι τις Κιτριές

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημαρχείο Καλαμάτας, μεταξύ των Δημάρχων Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου και Δυτικής Μάνης Γιώργου Χιουρέα με αντικείμενο την ανάγκη ανάληψης από κοινού πρωτοβουλιών και συνεργασία όσον αφορά το θέμα της αποχέτευσης του παραλιακού μετώπου μέχρι τις Κιτριές.

Η συζήτηση αφορούσε την αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου και την πλήρη αξιοποίησή του, ως προς τις συνδέσεις και στην κατεύθυνση αυτή, αποφασίστηκε να συνταχθούν και οι απαραίτητες μελέτες, που θα περιλαμβάνουν και την ενεργειακή αναβάθμιση των αντλιοστασίων, προκειμένου ακολούθως να αναζητηθούν τα αναγκαία χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση των εν λόγω παρεμβάσεων.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο των ενεργειών που θα ακολουθήσουν, -εφόσον κριθεί σκόπιμο- θα συναφθεί και Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ των Δήμων Καλαμάτας και Δυτικής Μάνης και της ΔΕΥΑ Καλαμάτας.

Στη συνάντηση εργασίας συμμετείχαν, επίσης, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Καλαμάτας Ανδρέας Καραγιάννης, ο γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ Μιχάλης Βασιλειάδης και στελέχη του Δήμου Δυτικής Μάνης.