Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας: Απείχε η Τσιγκάνου καταγγέλλοντας συστηματική απαξίωση

Υπογραμμίζει πως είναι πολιτική επιλογή ο προγραμματισμός δύο συνεδριάσεων μαζί -λογοδοσίας και κανονικής- με αποτέλεσμα να μετατρέπεται η λογοδοσία σε διαδικασία-εξπρές. Επίσης αφήνει αιχμές και για τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου επισημαίνοντας πως «δεν διασφαλίζει ούτε καν την τήρηση των στοιχειωδών κανόνων λειτουργίας του».

Αναλυτικά η κ. Τσιγκάνου αναφέρει: «Η "Λαϊκή Συσπείρωση" καταγγέλλει τη δημοτική αρχή για τη συστηματική υποβάθμιση και απαξίωση της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και δηλώνει ότι θα απέχει από την επόμενη συνεδρίαση.

Η επιλογή να πραγματοποιείται το Δημοτικό Συμβούλιο λογοδοσίας μαζί με την τακτική συνεδρίαση δεν είναι τυχαία. Αποτελεί συνειδητή επιλογή της δημοτικής αρχής, ώστε να μετατρέπεται η λογοδοσία σε διαδικασία-εξπρές, χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημότες. Την ίδια στιγμή η δημοτική αρχή απαξιώνει και την ίδια τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η "Λαϊκή Συσπείρωση" φέρνει συγκεκριμένα ζητήματα και καταθέτει προτάσεις για την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων του δήμου. Αντί όμως να γίνεται ουσιαστική συζήτηση και να λαμβάνονται αποφάσεις, επιλέγεται η συμπίεση του χρόνου και η αποφυγή της ουσίας. Δεν πρόκειται για «κακή οργάνωση». Πρόκειται για πολιτική επιλογή. Με συνεχείς διακοπές, άσχετες παρεμβάσεις και προσπάθεια μετατροπής της συζήτησης σε προσωπική αντιπαράθεση και φωνές, επιχειρείται να εκτρέπεται η συζήτηση από τα πραγματικά προβλήματα και να περιορίζεται η δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης.

Ιδιαίτερα σοβαρό είναι ότι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν διασφαλίζει ούτε καν την τήρηση των στοιχειωδών κανόνων λειτουργίας του οργάνου, επιτρέποντας να συνεχίζεται αυτή η απαράδεκτη κατάσταση. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να μετατρέπεται σε διαδικασία διεκπεραίωσης ούτε σε πεδίο εντυπώσεων. Οφείλει να είναι χώρος ελέγχου της δημοτικής αρχής και λήψης αποφάσεων για τα προβλήματα του λαού του δήμου. Όσο κι αν επιχειρούν να φιμώσουν τη συζήτηση και να υποβαθμίσουν το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν θα καταφέρουν να φιμώσουν τη φωνή του λαού. Τα προβλήματα των δημοτών δεν κλείνονται σε διαδικασίες-παρωδίες και θα συνεχίσουμε να τα φέρνουμε στο προσκήνιο με προτάσεις και διεκδικήσεις που υπηρετούν τις πραγματικές ανάγκες του τόπου μας και των συνδημοτών μας!».