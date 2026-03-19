Δήμος Πύλου – Νέστορος: Τιμήθηκε η 201η επέτειος της μάχης της Σχοινόλακας

Η ιστορική αυτή μάχη έλαβε χώρα στις 15 Μαρτίου 1825, όταν ελληνικές δυνάμεις υπό την ηγεσία του Αναστάσιου Καρατάσου αντιμετώπισαν τα στρατεύματα του Ιμπραήμ Πασά της Αιγύπτου, επιτυγχάνοντας σημαντική νίκη που ενίσχυσε το ηθικό των Ελλήνων αγωνιστών σε μια κρίσιμη περίοδο του αγώνα.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο των πεσόντων στο Ναό Αγίων Αποστόλων στη Σχοινόλακα και κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους των τοπικών αρχών, ως ένδειξη τιμής προς τους αγωνιστές της επανάστασης.

Παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Πύλου-Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας, ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Τάσος Σαρδέλης, ο πρόεδρος της κοινότητας Πύλου Ηλίας Σαρρής, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ–Ν, Τάσος Χρονόπουλος, ο αντιδήμαρχος Πύλου–Νέστορος Δημήτρης Γαϊτάνης και ο λαογράφος-συγγραφέας Κωνσταντίνος Μπαλαφούτης.

Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε η Γόνη Διονυσοπούλου. Στη συνέχεια χαιρετισμό απηύθυνε ο δήμαρχος Πύλου–Νέστορος, Παναγιώτης Καρβέλας, ο οποίος τόνισε τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της διαχρονικής αξίας των ιδανικών της ελευθερίας και της ενότητας που ενέπνευσαν τους αγωνιστές του 1821: «Η Μάχη της Σχοινόλακας αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο της τοπικής και εθνικής μας ιστορίας και μας υπενθυμίζει το χρέος να διατηρούμε ζωντανές τις αξίες της ελευθερίας, της ενότητας και της ιστορικής μνήμης».