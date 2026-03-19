Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2026 21:03

Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων από τους δρόμους της Σπάρτης

Γράφτηκε από την

Premium Strom

Στην απομάκρυνση πέντε οχημάτων που βρίσκονταν εγκαταλελειμμένα σε δρόμους της Σπάρτης προχώρησε σήμερα η Δημοτική Αστυνομία, μετά την παρέλευση, όπως ορίζει ο νόμος, του χρονικού περιθωρίου των 45 ημερών.

Η Δημοτική Αστυνομία της Σπάρτης, υπό την επίβλεψη του αρμόδιου αντιδημάρχου, Θεοφάνη Λάζαρη, συνεχίζει την καταγραφή και τη σήμανση εγκαταλελειμμένων οχημάτων, προκειμένου στη συνέχεια και εφόσον δεν τα έχουν μετακινήσει οι ιδιοκτήτες τους, να τα απομακρύνει με στόχο την απελευθέρωση θέσεων στάθμευσης και την αποφυγή δημιουργίας εστιών μόλυνσης. Να σημειωθεί ότι από τις αρχές του τρέχοντος έτους έως σήμερα έχουν εντοπιστεί και σημανθεί περισσότερα από 50 οχήματα.

Ο Δήμος Σπάρτης καλεί εκ νέου τους  ιδιοκτήτες οχημάτων και μοτοσυκλετών, που βρίσκονται σε ακινησία ή εγκατάλειψη σε δημόσιους χώρους, να μεριμνήσουν άμεσα για την απομάκρυνσή τους, προκειμένου να αποφευχθούν τα προβλεπόμενα διοικητικά μέτρα.

 

Κατηγορία Δήμοι
