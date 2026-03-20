Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας: Αποχή των παρατάξεων της αντιπολίτευσης από τη λογοδοσία

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν μόνο 13 σύμβουλοι της πλειοψηφίας, ενώ υποβλήθηκαν δύο ερωτήματα προέδρων μετά από κλήρωση που έγινε, στα οποία κυριάρχησε η τραγική κατάσταση των αγροτικών δικτύων.

Ωστόσο πριν ξεκινήσει η διαδικασία των ερωτημάτων ο αντιδήμαρχος Σωτήρης Μπακούρος αναφέρθηκε στην απουσία των αντιπολιτεύσεων και ειδικά στην επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Κατερίνα Τσιγκάνου, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Ο θεσμός της λογοδοσίας κατεξοχήν αφορά τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, τη μείζονα, την ελάσσονα και την επόμενη, την κ. Τσιγκάνου. Παρατηρείται το φαινόμενο, σε πάρα πολλές διαδικασίες λογοδοσίας να μην προσέρχονται καν για συζήτηση και να έρχονται μόνο οι πρόεδροι, χωρίς να μπορεί να γίνει μια ουσιαστική κουβέντα. Είδαμε σήμερα μια ανακοίνωση της κ. Τσιγκάνου, η οποία δεν εκφράζει την πραγματικότητα. Η λογοδοσία δεν είναι μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο έγινε την προηγούμενη ώρα, τώρα είναι το θέμα της λογοδοσίας, δεν τα σμίγουμε. Ούτε είναι λύση για την αντιπολίτευση να εκδίδει διάφορες ανακοινώσεις για τις εντυπώσεις. Η λύση είναι η προσέλευση, η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, η κατάθεση απόψεων, έστω και διαφορετικών, προκειμένου να βρούμε λύση στα προβλήματα που ταλανίζουν τον δήμο μας».

Από τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Χαλαζονίου Ευστάθιο Αντωνόπουλο τέθηκε το θέμα της κατάστασης των αγροτικών δρόμων, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας του δήμου Αντώνη Βλάχο. Χαρακτηριστικά είπε ότι «είναι από τα πρώτα χωριά που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία, από τον Οκτώβριο και ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα. Από το καλοκαίρι σας είχα ενημερώσει να καθαρίσετε το χαντάκι. Στις ελιές δεν μπορούσαμε να περάσουμε στους δρόμους να πάμε στα χωράφια μας. Έρχεται μηχάνημα στο χωριό για μια μέρα και δε λαμβάνουμε ενημέρωση σαν πρόεδρος. Από τις γράνες που έχουν δεν περνά τίποτα. Στο Περδικονέρι πήγε όμως το γκρέιντερ για δρόμο προέδρου. Υπάρχει κεντρικός αγροτικός δρόμος που συνδέει τα χωριά και μπορεί να λειτουργήσει ως δρόμος διαφυγής σε περίπτωση φωτιάς, αλλά δεν περνάει. Αν οι δρόμοι δεν είναι ανοιχτοί, τι να το κάνουμε να φτιάχνετε τις πλατείες» προσθέτοντας στη συνέχεια ότι στο χωριό του μόνο σε έναν δρόμο έπεσε άσφαλτος, που πάει σε πρώην δήμαρχο.

Απαντώντας ο κ. Βλάχος τόνισε ότι «ο δήμος έχει 52 χωριά και τα προβλήματα είναι πολλά, οι πλημμύρες ήταν καταστροφικές, υπάρχουν χωριά με πολύ μεγαλύτερα και σοβαρότερα προβλήματα. Το μόνο πρόβλημα σε εσάς (στο Χαλαζόνι) είναι ο δρόμος Χαλαζόνι - Πλάτη. Οι καταστροφές είναι παντού, θα πρέπει να περιμένεις, υπάρχει προτεραιότητα για παρεμβάσεις σε άλλα σημεία, που υπάρχουν μεγαλύτερα προβλήματα».

Το δεύτερο θέμα τέθηκε από τον πρόεδρο της ΤΚ Σιδηροκάστρου Αθανάσιο Κυριαζή, που ζήτησε να αναλάβει ο δήμος το κόστος διαπλάτυνσης της στροφής στον κεντρικό δρόμο του χωριού μετά την πλατεία, καθώς όπως είπε έχει έρθει σε συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, μέρος του οποίου παραχωρείται για να μεγαλώσει ο δρόμος.