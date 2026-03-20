Καφαντάρης για αξιοποίηση δημοτικής ακίνητης περιουσίας

Η αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας ως βασικού εργαλείου ανάπτυξης και κοινωνικής πολιτικής βρέθηκε στο επίκεντρο τοποθέτησης του γενικού γραμματέα της ΚΕΔΕ Δημήτρη Καφαντάρη, στο 3ο Hellenic Public Property Conference που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026.

Ο Δημήτρης Καφαντάρης επέσημανε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να διαχειριστεί αυξανόμενες κοινωνικές και αναπτυξιακές ανάγκες, με τους πολίτες να απαιτούν καλύτερες υπηρεσίες. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι η ορθολογική αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας μπορεί να ενισχύσει τα έσοδα των Δήμων και να μειώσει την εξάρτησή τους από κρατικές και ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.

Ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ ανέφερε ότι η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας δεν αφορά μόνο την οικονομία, αλλά συνδέεται και με την κοινωνική πολιτική και την ποιότητα ζωής. Όπως σημείωσε, μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος.

Παράλληλα, παρουσίασε τα βασικά εργαλεία για μια αποτελεσματική στρατηγική, όπως η πλήρης καταγραφή και ψηφιοποίηση των ακινήτων, ο νομικός και τεχνικός έλεγχος, η οικονομική αποτίμηση και η εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η στρατηγική αξιοποίησης στηρίζεται σε τρεις άξονες: τον κοινωνικό, με ανάπτυξη δομών στήριξης, τον αναπτυξιακό, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων, και τον περιβαλλοντικό, με παρεμβάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη και αναβάθμιση του αστικού χώρου.

Ο Δημήτρης Καφαντάρης αναφέρθηκε και στα αναμενόμενα οφέλη, όπως η αύξηση των ιδίων πόρων των Δήμων, η τόνωση της τοπικής οικονομίας, η δημιουργία κοινωνικών δομών και η αξιοποίηση ανενεργών χώρων. Επισήμανε ακόμη καλές πρακτικές από ευρωπαϊκές πόλεις, όπου η δημοτική περιουσία χρησιμοποιείται ως εργαλείο ανάπτυξης και κοινωνικής πολιτικής.

«Η δημοτική ακίνητη περιουσία αποτελεί ένα ανεκτίμητο αναπτυξιακό κεφάλαιο για τη χώρα», ανέφερε μεταξύ άλλων στη δήλωσή του.