Δήμος Οιχαλίας: Αναβίωση εθίμου λαμπαδηδρομίας

Το έθιμο της λαμπαδηδρομίας αναβιώνει την Τρίτη 24 Μαρτίου σε περιοχές του Δήμου Οιχαλίας, σε συνεργασία του Δήμου με τοπικούς φορείς και συλλόγους.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Δήμος, οι λαμπαδηδρομίες αποτελούν ένα έθιμο με πάμπολλους συμβολισμούς και βαθιές ρίζες από την Αρχαία Ελλάδα. Στο ξεκίνημα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, σύμφωνα με την παράδοση, οι επαναστατημένοι Έλληνες διέδιδαν το μήνυμα της έναρξης του απελευθερωτικού αγώνα με αναμμένες δάδες στα χέρια. Η αναμμένη δάδα συμβολίζει το φως στο σκοτάδι, το φως της Ανάστασης του Ελληνικού Έθνους ενάντια στο σκοτάδι της σκλαβιάς.

Ο Δήμος Οιχαλίας καλεί τους δημότες “να τιμήσουμε τους αγώνες των προγόνων μας σαν ενθύμηση της εξόδου από τη σκοτεινή περίοδο του Γένους και με την ελπίδα ότι και σήμερα το φως θα κυριαρχήσει στο σκοτάδι”.

Λαμπαδηδρομίες θα πραγματοποιηθούν στις 7 το απόγευμα, σε Μελιγαλά, Διαβολίτσι και Δώριο.