Σύσκεψη στον Μελιγαλά για αντιπυρική προστασία

Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στον Δήμο Οιχαλίας για την ερχόμενη αντιπυρική περίοδο, με τη συμμετοχή της δημάρχου Παναγιώτας Γεωργακοπούλου, του διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας Παναγιώτη Παπανικολάου, του προϊσταμένου Κίνησης Νίκου Μενούνου και του αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας Δανιήλ Βλαχόπουλου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, κατά τη συνάντηση συζητήθηκε ο σχεδιασμός, η λήψη προληπτικών μέτρων και η εναρμόνιση των σχεδίων αντιμετώπισης κινδύνων, λόγω πυρκαγιών της επικείμενης αντιπυρικής περιόδου 2026. Τονίστηκε, επίσης, η αναγκαιότητα για την άμεση αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας από ζημιές που προκλήθηκαν λόγω της κακοκαιρίας, καθώς και ο έλεγχος καλής λειτουργίας των κρουνών και των σημείων υδροληψίας στην περιοχή του Δήμου Οιχαλίας.

Τέλος, και οι δύο πλευρές αναφέρθηκαν στη χρόνια αγαστή συνεργασία μεταξύ Δήμου και Πυροσβεστικής, ιδιαίτερα κατά την περσινή αντιπυρική περίοδο, όπου παρά τα πολυάριθμα συμβάντα υπήρχε άμεση ανταπόκριση της Πυροσβεστικής και των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου, αποφεύγοντας τα χειρότερα.