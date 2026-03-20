Ανταλλαγή ανακοινώσεων Λεβεντάκη με Κατρίτση και Παναγιωτοπούλου 

Η αρχή έγινε με την κοινή ανακοίνωση της κ. Παναγιωτοπούλου και του Άκη Κατρίτση, επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας, για την αποχή των παρατάξεών τους από τις δύο διαδοχικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου το απόγευμα της Τετάρτης, τακτική και λογοδοσίας.

Ακολούθησαν δηλώσεις του κ. Λεβεντάκη στον τηλεοπτικό σταθμό "Μεσόγειος", με απάντηση σε υψηλούς τόνους αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «κάνουν κριτική και αντιπολίτευση χτυπώντας την έλλειψη προσωπικού και τους υπαλλήλους». Επίσης ανέφερε ότι «δεν ήρθαν σε συνεδρίαση προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου γιατί είπαν ψέματα για το θέμα του βιολογικού Γαργαλιάνων και παραπλανούν τον κόσμο. Τίποτα άλλο δεν τους ενδιαφέρει από το να πολιτικολογούν και να δείξουν ότι είναι κάτι».

Απαντώντας σε αυτά και όσα ακόμη ανέφερε ο κ. Λεβεντάκης στο "Μεσόγειος", η κ. Παναγιωτοπούλου εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει: «Κύριε δήμαρχε, οι πολίτες δεν σας εξέλεξαν για να κάνετε τον «ιστορικό» - «ντετέκτιβ» μέσα από την κλειδαρότρυπα των social media, της προσωπικής ζωής των πολιτικών σας αντιπάλων, αλλά για να λογοδοτείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Την απάντησή σας στην ανακοίνωσή μας, οφείλατε να τη δώσετε θεσμικά στο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι -κατά την προσφιλή σας τακτική - σε έναν μονόλογο εν μέσω παραληρήματος σε τηλεοπτικό κανάλι! Η συστηματική σας καταφυγή σε τραμπουκισμούς, εναντίον των πολιτικών σας αντίπαλων εντός και εκτός της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν είναι απλώς μια κακή συμπεριφορά· είναι η απόδειξη ότι αδυνατείτε να λειτουργήσετε θεσμικά. Όταν η αντιπολίτευση αρθρώνει αιχμηρό πολιτικό λόγο, εσείς απαντάτε με επαίσχυντο χάος, τραμπουκισμούς και προσπάθεια φίμωσης, γιατί πολύ απλά δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε σε θεσμικό διάλογο. Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και η αλήθεια δεν φιμώνεται.

Η εμμονή σας με "χαμομήλια" και "κότερα" δεν είναι απλώς δείγμα παντελούς έλλειψης επιχειρημάτων, αλλά μια ξεκάθαρη και χυδαία προσπάθεια δική σας, αλλά και του περιβάλλοντός σας, ηθικής και σεξιστικής στοχοποίησης εμού, της πολιτικής σας αντιπάλου Χάιδως Παναγιωτοπούλου, την οποία κάνετε επανειλημμένως, σκοπίμως, εν γνώσει αναλήθειας, δημόσια, προς τρίτους από το 2019 που ασχολήθηκα ενεργά με τα κοινά έως σήμερα! Μην μπερδεύετε την πολιτική μου ευγένεια με αδυναμία. Το ότι δεν σας έχω πάει ακόμα στα δικαστήρια -εκεί που εσείς σέρνετε τους πάντες με ψεύδη- είναι η απόδειξη ότι εγώ τιμώ τον θεσμό που εσείς υποτιμάτε με τέτοια σχόλια. Τέτοιου είδους υπονοούμενα ανήκουν σε άλλες εποχές και προσβάλλουν όχι μόνο εμένα, αλλά κάθε γυναίκα και κάθε πολίτη της Τριφυλίας.

Αντί να προσπαθείτε να θίξετε τη δική μας ηθική υπόσταση, ειρήσθω εν παρόδω ότι καλό θα ήταν να αναλογιστείτε τη δική σας προσωπική διαδρομή, για την οποία τα ΜΜΕ έχουν φιλοξενήσει κατά καιρούς πλήθος δημοσιευμάτων. Σε αντίθεση με εσάς, επιλέγουμε να μην υποβιβάζουμε τον πολιτικό διάλογο στο επίπεδο που εσείς επιθυμείτε, ασχολούμενοι με λεπτομέρειες της δικής σας ζωής.

Η άρνησή σας να απαντήσετε επί της ουσίας στην ανακοίνωσή μας για τον θεσμικό κατήφορο του δήμου και η καταφυγή σας σε προσωπικές επιθέσεις χαμηλού επιπέδου, επιβεβαιώνουν την πολιτική σας γύμνια.

Η ηγεσία κρίνεται από τη λύση των προβλημάτων και όχι από την εφευρετικότητα στις δικαιολογίες· όταν ένας δήμαρχος δείχνει ως υπαίτιους τους υπαλλήλους του, αντί να τους καθοδηγεί και να τους προστατεύει, απλώς ομολογεί τη δική του διοικητική αποτυχία. Μόνο ο δήμαρχος δεν φταίει, που ξέχασε να φέρει, Μάρτιο μήνα, τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογισμό! Ντροπή πια! Και σας έχουμε νέα, ακούστε τα: Η αντιπολίτευση είναι εδώ, ενωμένη θεσμικά και δεν πτοείται από την τακτική της λάσπης.

Η πολιτική σας ένδεια ξεκινά εκεί που προσπαθείτε να "εξαργυρώσετε" ως δικό σας έργο τον μόχθο της διοικήτριας του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας κ. Δήμητρας Καλομοίρη και τη γενναιοδωρία του δωρητή κ. Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου. Ο αξονικός τομογράφος στην Κυπαρισσία είναι για να βλέπει τις παθήσεις των πολιτών, όχι για να καλύπτει τις πολιτικές παθήσεις όσων οικειοποιούνται τα ξένα.

Βέβαια κατανοούμε τη νευρικότητα του κ. Λεβεντάκη. Είναι δύσκολο να συνειδητοποιείς ότι, ενώ εσύ αναλώνεις πολύτιμο χρόνο να ψάχνεις τα social και τα λάικ του κόσμου, η αντιπολίτευση ενώθηκε, ασκεί κριτική, έλεγχο και διορθώνει, όσο της το επιτρέπει ο νόμος ως αντιπολίτευση, τα δικά σας λάθη. Όπως για παράδειγμα, με την απόφαση που έλαβε η αντιπολίτευση να υποβληθεί η αρχική μελέτη του έργου του βιολογικού των Γαργαλιάνων, για να μπορέσει να ενταχθεί στο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΠΕΚΑ (αφού απεντάχθηκε από το προηγούμενο λόγω δικής σας καθυστέρησης) για να μη χαθεί η χρηματοδότηση, ενώ εσείς ψηφίσατε να υποβάλετε τη νέα μελέτη που κάνατε και που δεν χρηματοδοτεί το νέο πρόγραμμα του ΠΕΚΑ, όπως το ίδιο το ΠΕΚΑ βεβαιώνει. Μη και η υπεύθυνη στάση της αντιπολίτευσης, τινάξατε το έργο στον αέρα και εσείς προσωπικά μπορεί να μην το πήρατε και μυρωδιά μάλλον!

Αφήστε επιτέλους τις χυδαιότητες, την τακτική της λάσπης και του χάους και δώστε απαντήσεις!

Υ.Γ.: Το χαμομήλι είναι πράγματι καταπραϋντικό. Ίσως το χρειάζεστε για να αντέξετε… όπως τα έχετε κάνει!».

Στην κ. Παναγιωτοπούλου απάντησε άμεσα ο δήμαρχος με γραπτή του ανακοίνωση σημειώνοντας: «Κυρία Παναγιωτοπούλου, το γιατί με εξέλεξαν οι πολίτες της Τριφυλίας, για δύο συναπτές μάλιστα θητείες και με τόσο υψηλό ποσοστό, δήμαρχό τους, αφήστε να το γνωρίζουν πολύ καλύτερα οι ίδιοι. Όπως και εκείνοι που σε καθημερινή σχεδόν βάση έρχονται σε επαφή μαζί μου, γνωστοποιώντας μου οποιονδήποτε προβληματισμό τους και εκφράζοντάς μου τις ευχαριστίες τους για όσες αλλαγές έχουν δει να γίνονται σ' αυτόν τον τόπο.

Στους πολίτες του Δήμου Τριφυλίας, λοιπόν, «λογοδοτώ» καθημερινά, με έργα και όχι με λόγια του αέρα, κ. Παναγιωτοπούλου, όπως συνηθίζουν κάποιοι άλλοι. Και τα social media, τα χρησιμοποιώ μονάχα προβάλλοντας αυτά τα έργα και ενημερώνοντας τους πολίτες για κάθε τι που τους αφορά. Ποσώς με ενδιαφέρει η προσωπική σας ζωή, όπως και οποιουδήποτε άλλου, σε αντίθεση με εσάς, βέβαια. Οπότε τα περί «κλειδαρότρυπας» και άλλους συναφείς χαρακτηρισμούς, σας τα επιστρέφω με «εκτίμηση».

Για δε τα γραφόμενά σας περί «τραμπουκισμών» και «σεξιστικών» σχολίων, το λιγότερο που μπορώ να πω είναι ότι λυπάμαι και θλίβομαι πραγματικά για εσάς. Για εσάς που γνωρίσατε πολύ καλά κατά το χρονικό διάστημα που συνεργαστήκαμε και το ποιος είμαι και το τι πρεσβεύω, όπως και κάθε άλλος συνεργάτης μου.

Μιλάτε για εμμονές, αλλά η μόνη εμμονική και αλαζονική συμπεριφορά είναι η δική σας κ. Παναγιωτοπούλου. Είναι, βλέπετε, πολλά τα έργα μας και αυτό πονάει και ενοχλεί πολύ. Ο κόσμος, όμως, που έχει αλάνθαστο κριτήριο, είναι και ο μόνος που θα σας δώσει, όταν απαιτηθεί, και πάλι τις απαντήσεις.

Όσο για τις «ανακοινώσεις σας» μάθετε, όλες οι πλευρές, πως με αφήνουν παντελώς αδιάφορο, καθότι ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Αλλού, λοιπόν, τα μαθήματα περί δημοκρατίας και θεσμικών ρόλων, όχι σ' εμένα, κ. Παναγιωτοπούλου. Αλλά σ' αυτούς, που σας περιβάλλουν και τους αρέσουν πολύ, απ' ό,τι φαίνεται, τα παραμύθια και οι ιστορίες με πριγκίπισσες, αυλικούς και δράκους. Εσείς βρίσκεστε σε διαρκές παραλήρημα και χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε μέσον, προκειμένου να θίξετε την τιμή, την ηθική και την υπόληψή μου.

Αλλά ως εδώ κ. Παναγιωτοπούλου! Την επόμενη φορά που θα αφήσετε τον οποιονδήποτε τυχόν υπαινιγμό τόσο για εμένα προσωπικά όσο και για οποιονδήποτε συνεργάτη μου, θα ακολουθήσω τη νόμιμη οδό. Έχω μάθει στην προσωπική μου ζωή να αναλαμβάνω την ευθύνη των λόγων και των πράξεών μου. Το ίδιο πράττω και σαν δήμαρχος. Κάντε το κι εσείς μια φορά και σας διαβεβαιώ, θα νιώσετε πολύ καλύτερα.

Α, και κάτι τελευταίο... Η ντροπή είναι όλη δική σας!».