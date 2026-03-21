Για την αξιοποίηση του ξενοδοχείου “Αχίλλειον”: Το Υπ. Πολιτισμού διώχνει επενδυτές

Νέος επενδυτής δείχνει ενδιαφέρον για την αξιοποίηση του δημοτικού διατηρητέου - παλιού ξενοδοχείου “Αχίλλειον”, ώστε να λειτουργήσει ως εμπορικό κατάστημα, στην καρδιά του εμπορικού κέντρου της Καλαμάτας, στον πεζόδρομο της Αριστομένους.

Οπως, όμως επισημαίνει στην “Ε” ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος ανασταλτικό παράγοντα για την αξιοποίηση τέτοιων κτηρίων αποτελεί το αυστηρό πλαίσιο του υπουργείου Πολιτισμού, που ζητεί να μην αλλάξει κι εσωτερικά το κτήριο. Ο δήμαρχος καλεί το υπουργείο να κάνει κάποιους συμβιβασμούς, για να προχωρήσει και να υλοποιηθεί η επένδυση, γιατί διαφορετικά το “Αχίλλειον” θα κινδυνεύσει με κατάρρευση, καθώς είναι μεγάλο το κόστος της ανακατασκευής και της αναπαλαίωσης, μπορεί να φθάνει και τα 5 εκ. ευρώ.

Θέτοντας ερωτήματα και ζητώντας ενημέρωση για τη σωτηρία και την αξιοποίηση του “Αχίλλειον”, ο δήμαρχος Θαν. Βασιλόπουλος μας υπενθύμισε την προηγούμενη προσπάθεια αξιοποίησης από την εταιρία “Pop Air”, μετά από διαγωνισμό του Δήμου.

“Το 2019 έγινε ένας διαγωνισμός και μια παραχώρηση σε έναν ιδιώτη, που ανέλαβε την ευθύνη μέσα στα επόμενα δύο χρόνια να έχει μπορέσει να έχει αποκτήσει αδειοδοτήσεις για να επισκευάσει με τον τρόπο που προβλέπεται το Αχίλλειον και να χρησιμοποιηθεί ως εμπορικό κατάστημα”, υπενθύμισε ο δήμαρχος και πρόσθεσε: “Πέρασαν τα δύο χρόνια, δεν μπόρεσε να αδειοδοτήσει τον χώρο κι εμείς δώσαμε παρατάσεις. Κάποια στιγμή είδαμε ότι το έργο δεν προχωρά και ο ανάδοχος αποφάσισε να αποχωρήσει. Εκανα μια προσωπική προσπάθεια, κάναμε δύο συσκέψεις με τον γ.γ. και πρόεδρο του ΚΑΣ. Διότι η αρμοδιότητα έφυγε από την αρμόδια υπηρεσίας της Πάτρας που θεωρούσαμε ότι θα δώσει την αδειοδότηση και πήγε στο υπουργείο Πολιτισμού, οπότε και χρειαζόταν την αδειοδότηση του ΚΑΣ. Ο μελετητής απογοητεύτηκε και παρά τις προσπάθειές μας να παραμείνει και να μπορέσει να το υλοποιήσει – γιατί αυτό έκανε σε όλη την Ελλάδα, έπαιρνε νεοκλασικά κτήρια, τα επισκεύαζε και τα χρησιμοποιούσε ως εμπορικά – αποφάσισε να αποχωρήσει”.

Ο κ. Βασιλόπουλος είπε ότι “από τότε έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες για να μπορέσουμε να βρούμε νέους επενδυτές” και μας ενημέρωσε πως “πρόσφατα πριν από δύο μέρες βρέθηκα στο υπουργείο Πολιτισμού, για να κλείσω ραντεβού με τον γ.γ. και τη γενική διευθύντρια των τεχνικών υπηρεσιών του υπουργείου, των αδειοδοτήσεων. Γιατί έχει βρεθεί ένας επενδυτής που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να πάρει το «Αχίλλειον., να το ανακατασκευάσει και να το χρησιμοποιήσει ως εμπορικό. Κάτι ανάλογο που έγινε με το κτήριο Αριστομένους και Βασ. Κωνσταντίνου».

Επισήμανε ότι μαζί με τη γενική διευθύντρια του Δήμου και τον ενδιαφερόμενο επενδυτή και την ομάδα του συζήτησαν με το ΚΑΣ σε αυτό το πλαίσιο. “Ακουσε και αυτός με τα αυτιά του ότι το πλαίσιο για να αδειοδοτηθεί, είναι πάρα πολύ αυστηρό και ότι υπάρχουν οι οροφογραφίες και όλα αυτά τα στοιχεία που απαιτούν να παραμείνουν και να μην αλλάξει”, παρατήρησε ο δήμαρχος και συμπλήρωσε: “Δεν θα γίνει η δουλειά για να μείνει μόνο εξωτερικά ίδιο. Είναι υποχρεωτικό να μείνει κι εσωτερικά, απλά να διευρυνθούν λίγο τα ανοίγματα. Αυτό είναι το αποτρεπτικό στοιχείο για να υπάρξει ένας επενδυτής και να μπορέσει να αξιοποιήσει τον συγκεκριμένο χώρο”.

Ο κ. Βασιλόπουλος δήλωσε ότι εξήγησε με πολλή ένταση πως “αν δεν βρεθεί μια λύση, θα το χάσουμε το κτήριο. Θα πρέπει να αποδεχθούν ορισμένα πράγματα και πίεσα για να γίνουν αποδεκτά τα αιτήματα, ώστε να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε”.

Συνεχίζοντας, μας πληροφόρησε ότι ενώ θεώρησε πως ο επενδυτής απογοητεύτηκε κι έκανε πίσω, “ευτυχώς, όμως, μας ζήτησαν τα κλειδιά και ξεκίνησαν τις αποτυπώσεις”.

“Ελπίζω ότι πραγματικά υπάρχει ενδιαφέρον. Θα πιέσουμε όσο μπορούμε σε αυτή την κατεύθυνση, ώστε να βρεθεί λύση”, δήλωσε ο δήμαρχος.

Καταλήγοντας, επισήμανε ότι “ο Δήμος δεν μπορεί μόνος του να σώσει το «Αχίλλειον». Σύμφωνα με στοιχεία του 2019 απαιτούνταν 3 εκ. ευρώ για να ανακατασκευαστεί το κτήριο και τώρα μπορεί να χρειάζονται και 5 εκ.”. Και ξεκαθάρισε ότι αν ο ενδιαφερόμενος επενδυτής δεν αποσύρει το ενδιαφέρον του, ο Δήμος θα προχωρήσει σε διαγωνισμό για την ανακατασκευή, αξιοποίηση – μίσθωση του “Αχίλλειον”.