Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας: Σε εκκρεμότητα η παραχώρηση του αμφιθεάτρου στον Δήμο

“Εχουμε να σταθμίσουμε και τις δικές μας στεγαστικές ανάγκες πριν προχωρήσουμε στην ικανοποίηση αιτημάτων τρίτων φορέων, όπως είναι και ο Δήμος”, δήλωσε η διοικήτρια της ΔΥΠΑ Γιάννα Χορμόβα για το θέμα της ανανέωσης της παραχώρησης του αμφιθεάτρου του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας στον Δήμο, που παραμένει σε εκκρεμότητα.

Κι εξέφρασε την πρόθεση “να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία, αλλά με όρους που θα εξασφαλίζουν και τις στεγαστικές ανάγκες της ΔΥΠΑ”.

Η κ. Χορμόβα που παραβρέθηκε στην εκδήλωση “JobReady by DYPA” για πολίτες που αναζητούν εργασία, στο ξενοδοχείο “Elite City Resort”, σε ερώτηση για την εκκρεμότητα της παραχώρησης του αμφιθεάτρου του Εργατικού Κέντρου, απάντησε:

“Δεν είναι μεμονωμένο το θέμα του αμφιθεάτρου του Εργατικού Κέντρου. Είναι το θέμα της σωστής διαχείρισης και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της ΔΥΠΑ με ασφάλεια. Υπάρχουν θέματα που πρωτίστως αφορούν την ασφάλεια των κτηρίων μας εν γένει. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε εκπονήσει το σύνολο των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ελέγχων που προβλέπονται από τη νομοθεσία σε όλα μας τα κτήρια και προσαρμοζόμαστε στις εκθέσεις που έχουμε δεχθεί. Αφετέρου έχουμε να σταθμίσουμε και τις δικές μας στεγαστικές ανάγκες πριν προχωρήσουμε στην ικανοποίηση αιτημάτων τρίτων φορέων, όπως είναι και ο Δήμος. Αυτό επ’ ουδενί δεν θέτει εν αμφιβόλω την αγαστή συνεργασία που έχουμε με τον Δήμο και με την πρόθεσή μας να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία, αλλά με όρους που θα εξασφαλίζουν και τις στεγαστικές ανάγκες της ΔΥΠΑ”.

Οσον αφορά τις στεγαστικές ανάγκες, η διοικήτρια διευκρίνισε: “Το αμφιθέατρο εκδηλώσεων το χρειάζεται και η ΔΥΠΑ για δράσεις, όπως και η σημερινή, αλλά και δράσεις που έχουμε σε όλη τη χώρα και αφορούν συνελεύσεις προϊσταμένων των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης, εκδηλώσεις των μαθητών, δράσεις ενδυνάμωσης των μαθητών των σχολών μας. Επομένως έχουμε να σταθμίσουμε. Με τις στεγαστικές ανάγκες δεν εννοώ μόνο τον χώρο εργασίας του γραφείου, εννοώ ευρύτερα στεγαστικές ανάγκες που έχει η ΔΥΠΑ”.

Γ.Σ.