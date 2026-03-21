Δήμος Τριφυλίας: Εκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης από Γιαννόπουλο

Έκκληση για αποκλιμάκωση και εκτόνωση της έντασης μεταξύ της δημοτικής αρχής και της αντιπολίτευσης στον Δήμο Τριφυλίας, κάνει ο δικηγόρος Ηλίας Γιαννόπουλος.

Ο κ. Γιαννόπουλοςσημειώνει χαρακτηριστικά:«Η συνεχής ένταση, οι προσωπικές αντιπαραθέσεις, ο βομβαρδισμός πολεμικών δημοσιευμάτων εκατέρωθεν, οι ύβρεις και η τοξικότητα μεταξύ δημοτικής αρχής και αντιπολίτευσης του Δήμου Τριφυλίας, εμποδίζουν την πρόοδο του τόπου μας, καθώς τέτοιου είδους συγκρούσεις έχουν άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στην καθημερινή λειτουργία της αυτοδιοίκησης και στην τοπική κοινωνία. Αυτή η κατάσταση έχει ήδη επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα όπως χαρακτηριστικά συμβαίνει:

1. Παράλυση στη λήψη αποφάσεων: Η διαρκής σύγκρουση οδηγεί σε καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων, καθώς οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αναλώνονται σε προσωπικές αντιπαραθέσεις αντί για ουσιαστικό διάλογο, εμποδίζοντας την ανάπτυξη.

2. Υποβάθμιση της ποιότητας ζωής: Όταν η ενέργεια αναλώνεται στην τοξικότητα, τα προβλήματα της καθημερινότητας (σκουπίδια, υποδομές, κοινωνικές υπηρεσίες) δεν αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά, πλήττοντας τους δημότες.

3. Κλίμα απογοήτευσης και απαξίωσης: Οι συνεχείς ύβρεις και το bullying μεταξύ αιρετών απομακρύνουν τους πολίτες από τα κοινά και μειώνουν την εμπιστοσύνη στους δημοκρατικούς θεσμούς.

4. Διοικητική αστάθεια: Η τοξική ατμόσφαιρα μπορεί να οδηγεί σε παραιτήσεις, νομικές διαμάχες μεταξύ των μελών του δήμου και έλλειψη συνέχειας στο διοικητικό έργο.

Εν κατακλείδι, η συναίνεση και η συνεργασία είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Τριφυλίας, καθώς η "σκοτεινή δημοτική πολιτική" (darkmunicipalism) και η έλλειψη πολιτικού πολιτισμού λειτουργούν ως τροχοπέδη για την τοπική ανάπτυξη.

Τα προβλήματα του τόπου είναι πολλά και αφορούν στην ίδια την ύπαρξή μας. Επιβάλλεται να βρεθούν σημεία σύγκλισης, συναίνεση, συνεννόηση, συνεργασία, ένωση δυνάμεων. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο».