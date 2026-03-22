Το πρόγραμμα εορτασμού της 25ης Μαρτίου στα Φιλιατρά

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε, την Τρίτη 24 Μαρτίου θα γίνει γενικός σημαιοστολισμός, καθώς και φωταγώγηση όλων των δημόσιων, δημοτικών και ιδιωτικών καταστημάτων

Την Τετάρτη 25 Μαρτίου στις 7:30 π.μ. θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες των εκκλησιών της πόλης. Στον Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου θα τελεστεί όρθρος και θεία λειτουργία και ακολούθως δοξολογία και επιμνημόσυνη δέηση.Εν συνεχεία, στον προαύλειο χώρο θα γίνει κατάθεση στεφάνων στη σημαία. Οπανηγυρικός της ημέρας θα εκφωνηθεί από την Όλγα Φουρίκου εκπαιδευτικό του 3ου Δημοτικού Σχολείου Φιλιατρών. Θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των ενδόξων νεκρών και θα γίνει ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

Θα ακολουθήσει η παρέλαση, όπου θα συμμετέχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου, του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, των δημοτικών σχολείων, του Γυμνασίου και του Λυκείου Φιλιατρών, τμήμα του Συλλόγου Φιλοπροόδων Φιλιατρών και τμήμα του Μορφωτικού Συλλόγου Φιλιατρών “Πυρσός”, με ανάκρουση εθνικών σκοπών από τη Φιλαρμονική του Συλλόγου Φιλοπροόδων Φιλιατρών.

Κ.Μπ.