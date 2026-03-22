Ο Χανδρινός για προβλήματα σε δρόμους και πεζοδρόμια

Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι “λακκούβες, μπαλώματα ακόμα και έλλειψη ασφάλτου εκτός από επικινδυνότητα, δημιουργούν και οικονομική επιβάρυνση τους οδηγούς, λόγω της καταπόνησης των οχημάτων. Δεν μπορεί οι ασφαλτοστρώσεις να γίνονται μόνο με απευθείας αναθέσεις (όπως αποκαλύφθηκε και στην ψήφιση του τεχνικού προγράμματος) και μόνο μπροστά από σπίτια συγγενών και πολιτικών φίλων”.

Ο κ. Χανδρινός υποστηρίζει ότι “παρατηρούνται κακοτεχνίες και φθορές ακόμη και σε πρόσφατα έργα”, κάνει λόγο για “απαράδεκτη κατάσταση των πεζοδρομίων”, για “σοβαρούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά πεζοί, γονείς με καροτσάκια, ηλικιωμένοι και συμπολίτες με κινητικές δυσκολίες” και καταλήγει: “Η δημοτική αρχή οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της και να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές της. Είναι αναγκαίο να εγκαταλείψει πρακτικές ρουσφετιού, παλαιοκομματισμού και ψηφοθηρίας και να επικεντρωθεί στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, με έργα ουσίας, ασφάλειας και προσβασιμότητας για όλους”.