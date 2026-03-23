Παραμένουν διαθέσιμες θέσεις στο ΚΗΦΗ

Για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προχωρήσουν σε αίτηση – εγγραφή προκειμένου να επωφεληθούν των υπηρεσιών της δομής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, το ΚΗΦΗ απευθύνεται σε ηλικιωμένα άτομα, μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες – άνοια κλπ.), των οποίων το περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του ΚΗΦΗ εξατομικεύονται για κάθε ωφελούμενο και ενδεικτικά είναι: Ημερήσια φιλοξενία, παροχή πρόχειρου γεύματος καθημερινά, δραστηριότητες κοινωνικής ένταξης, δραστηριότητες απασχόλησης κ.α.

Το προσωπικό του ΚΗΦΗ παρακολουθεί τους άμεσα ωφελούμενους μέσα από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ενεργειών. Σε όλη τη διαδικασία υπάρχει απόλυτη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των άμεσα ωφελούμενων (προβλήματα υγείας, οικογενειακά ζητήματα κλπ.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την σχετική αίτηση με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του Δήμου Καλαμάτας ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokolo@kalamata.gr.

Πληροφορίες: ΚΗΦΗ: Θουκιδίδου 2 και Καμβύση, Καλαμάτα Τ.Κ. 24 131. Τηλέφωνο: 27210 95655. Email: kifi@kalamata.gr.

Δημαρχείο: Παλιό Νοσοκομείο, Αθηνών 99, Καλαμάτα Τ.Κ. 24134. Τηλέφωνο: 2721360803. Email: l.mitropoulou@kalamata.gr

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 06:00 - 14:00 (α΄ βάρδια), 14:00 - 22:00 (β΄ βάρδια).