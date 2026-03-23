Δήμος Κάλαμάτας: Αιτήσεις για διανομή κρέατος το Πάσχα

Συνεχίζονται έως τις 26 Μαρτίου, οι αιτήσεις στον Δήμο Καλαμάτας για τη διανομή κρέατος την περίοδο του Πάσχα.

Ο Δήμος υπενθυμίζει ότι στο πλαίσιο των κοινωνικών δράσεων που ασκεί, θα προβεί σε διανομή χοιρινού κρέατος και τη φετινή περίοδο της γιορτής του Πάσχα.

Οι ωφελούμενοι θα προκύψουν μετά από αξιολόγηση, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Καλαμάτας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Αίτηση (το έντυπο χορηγείται στους ενδιαφερόμενους και από τα γραφεία της εισόδου του Κτηρίου Β’, του Δημαρχείου). Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. Έντυπο Ε1 και εκκαθαριστικό για το φορολογικό έτος 2024. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.