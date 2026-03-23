Η “Αδέσμευτη Κίνηση Αναδημιουργίας Δήμου Μεσσήνης” για τα κληροδοτήματα

Στην ανακοίνωσή της η “Αδέσμευτη Κίνηση Αναδημιουργίας Δήμου Μεσσήνης, η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας με επικεφαλής τον Κώστα Γεωργακόπουλο αναφέρει:

“Απευθυνόμαστε στους συνδημότες μας του Δήμου Μεσσήνης, των οποίων είμαστε εντολοδόχοι, προκειμένου να τους ενημερώσουμε για το μείζον θέμα, μεταξύ άλλων, που κληθήκαμε να αποφασίσουμε κατά την 5η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσηνης στις 17-03-2026 .

Το θέμα αυτό το οποίο εισηγήθηκε η δημοτική αρχή, ήταν η μεταβίβαση της αρμοδιότητας διαχείρισης των δύο κληροδοτημάτων κεφαλαίων Ιωάννας Γεωργιάδου και Παναγιώτη Μαστρογιάννη από το Δημοτικό Συμβούλιο στη Δημοτική Επιτροπή, επικαλούμενη λόγους «ευελιξίας και σύγκλισης». Δηλαδή, ευελιξία συγκέντρωσης των μελών για τη λήψη αποφάσεων και για να γίνουν σύντομα οι απαραίτητοι ισολογισμοί, απολογισμοί κλπ., που δεν έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια κατ’ ομολογία της δημοτικής αρχής.

Τα κληροδοτήματα για τη διαχείριση των οποίων μέχρι τώρα αποφάσιζε το Δ.Σ. Μεσσήνης είναι τα εξής: α) Το κληροδότημα Ιωάννας Γεωργιάδου το οποίο μετά την εκποίηση της ακίνητης περιουσίας της στην Αθήνα, επί των οδών Διδότου και Ιπποκράτους, ανέρχεται στο ποσό των 1.038.808 ευρώ και είναι κατατεθειμένο στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και β) Το κληροδότημα Παναγιώτη Μαστρογιάννη αποτελούμενο από οικοπεδική έκταση 4,5 στρεμμάτων περίπου έναντι του Κ.Υ. Μεσσήνης και χρηματικού ποσό 188.610,56 ευρώ, που είναι κατατεθειμένο στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Η θέση μας ως δημοτική παράταξη της μείζονος μειοψηφίας είναι η διαχείριση των άνω κληροδοτημάτων, λόγω και της μεγάλης χρηματικής αξίας τους, να παραμείνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης, το οποίο είναι το ανώτατο θεσμικό όργανο του Δήμου και υπάρχει διαφάνεια και συμμετοχή των πολιτών και καλύπτεται τηλεοπτικά και διαδικτυακά για την ενημέρωση των πολιτών.

Αντίθετα η Δημοτική Επιτροπή συνεδριάζει εν κλειστώ, χωρίς να συμμετέχουν σε αυτήν όλες οι δημοτικές παρατάξεις, δεν υπάρχει άμεση δημοσιογραφική κάλυψη ούτε είναι δυνατή η παρακολούθηση των συνεδριάσεών της από πολίτες του Δήμου μας.

Η μεταβίβαση της διαχείρισης των άνω κληροδοτημάτων από το Δημοτικό Συμβούλιο στη Δημοτική Επιτροπή όχι μόνο προκαλεί το περί δικαίου αίσθημα για χρηστή διαχείριση και διαφάνεια, αλλά ακόμη περισσότερο γεννά και την ηθική υποχρέωσή μας να υλοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η βούληση των διαθετών των κληροδοτημάτων γενικά και ειδικότερα τώρα της Ιωάννας Γεωργιαδου και του Παναγιώτη Μαστρογιάννη.

Κατανοώντας ότι η πόλωση στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων δεν οδηγεί πουθενά, κατά την συνεδρίαση της 17-03-2026 υπερψηφίσαμε άλλα σημαντικά θέματα, όπως τη διεξαγωγή του Μαραθωνίου στην πόλη μας.

Πρέπει, όμως, να τηρούνται οι κανονισμοί από όλους και πρώτα από αυτούς που ασκούν εξουσία.

Για όλους αυτούς τους λόγους αποχωρήσαμε από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 17-03-2026 και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας επανερχόμενοι στο συγκεκριμένο θέμα”.