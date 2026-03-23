Δήμος Πύλου - Νέστορος: Συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι

Τη συνεργασία του Δήμου Πύλου-Νέστορος με το Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι, του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στο πλαίσιο του έργου ΝΕΑΜ-COMMITMENT που συγχρηματοδοτείται από την ECDG-ECHO, ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο, αποδεχόμενο σχετική πρόσκληση.

Το Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι έχει προτείνει ως περιοχή εφαρμογής τη Δημοτική Ενότητα Μεθώνης και ως εναλλακτική λύση τη Δημοτική Ενότητα Πύλου.

Στην εισήγησή του ο δήμαρχος Παναγιώτης Καρβέλας, ενημερώνοντας για σχετικό έγγραφο – πρόσκληση προς τον Δήμο του Εθνικού Κέντρου Προειδοποίησης Τσουνάμι, παρατήρησε:

“Το Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι (ΕΚΠΤ) που λειτουργεί στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών από τον Αύγουστο του 2012, παρέχει υπηρεσίες προειδοποίησης για τσουνάμι σε 24ωρη βάση για την Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο. Οι υπηρεσίες προειδοποίησης για τσουνάμι παρέχονται όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, δεδομένου ότι το ΕΚΠΤ είναι ένας από τους πέντε πιστοποιημένους Παρόχους Υπηρεσιών Τσουνάμι που ενεργούν στο πλαίσιο του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης και Μετριασμού των Επιπτώσεων Τσουνάμι για τον Βόρειο Ανατολικό Ατλαντικό, την Μεσόγειο και τις Συνδεδεμένες Θάλασσες (NΕΑMTWS) της Διακυβερνητικής Ωκεανογραφικής Επιτροπής της UNESCO (IOC/UNESCO). Ως επιχειρησιακός υπεύθυνος του Εθνικού Κέντρου Προειδοποίησης για Τσουνάμι, που λειτουργεί στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σας ενημερώνουμε σχετικά με πρόταση συνεργασίας που επιθυμούμε με το Δήμο Πύλου-Νέστορος, στο πλαίσιο ερευνητικού έργου με την ονομασία ΝΕAΜ-COMMITMEΝT (101193486 - ΝΕΑMCOMMITMENT | UCP Knowledge Network), το οποίο έχει συγχρηματοδοτηθεί από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DGECHO EU), στη θεματική ενότητα που αφορά στην πρόληψη και προετοιμασία από φυσικούς κινδύνους και έχει ξεκινήσει από την 1η Φεβρουαρίου.

Το έργο που θα υλοποιήσουμε περιλαμβάνει τους εξής 2 κύριους πυλώνες: 1. Ανάπτυξη χαρτών πλημμύρας για τον κίνδυνο των τσουνάμι σε εθνικό επίπεδο. 2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για το σχεδιασμό και τη διαχείριση εκκένωσης από τσουνάμι, λαμβάνοντας υπόψη πολλαπλούς κινδύνους, και εφαρμογή της σε πιλοτικές τοποθεσίες σε Ελλάδα και Ιταλία. Συγκεκριμένα, για την Ελλάδα θα συνδυαστούν οι κίνδυνοι σεισμού και τσουνάμι. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος του έργου, προτείνουμε την πιλοτική του εφαρμογή σε επιλεγμένη Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) του Δήμου Πύλου – Νέστορος. Η επιλογή της κατάλληλης Δ.Ε. έχει βασιστεί σε σειρά προκαθορισμένων κριτηρίων, όπως η συνδυαστική επικινδυνότητα από σεισμό και τσουνάμι, η έκταση και ο πληθυσμός της υπό μελέτη περιοχής, καθώς και τα δομικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά του αστικού ιστού. Με βάση τα παραπάνω, προτείνουμε ως περιοχή εφαρμογής τη Δ.Ε. Μεθώνης. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η υλοποίηση στην εν λόγω περιοχή, ως εναλλακτική λύση προτείνεται η Δ.Ε. Πύλου. Οι δράσεις που προβλέπονται στο έργο, για την πιλοτική εφαρμογή τον αποτελεσμάτων του, είναι: Ανάπτυξη χάρτη επικινδυνότητας τσουνάμι. Ανάπτυξη χάρτη εκκένωσης για τσουνάμι, μέσω πολυκριτηριακής ανάλυσης.

Για τις παραπάνω δράσεις θα επιθυμούσαμε την ενεργό συμμετοχή του Δήμου και των σχετικών υπηρεσιών του, τόσο στη λήψη αποφάσεων, όσο και στον σχεδιασμό, μέσω συναντήσεων εργασίας (workshops) σε τοπικό επίπεδο, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση από μέρος του Δήμου. Η ενεργός συμμετοχή των τοπικών αρχών στο συγκεκριμένο σχεδιασμό αποτελεί μια από τις καινοτομίες τις μεθοδολογίας που σκοπεύουμε να αναπτύξουμε στο έργο. Την υλοποίηση συντονίζουμε εμείς, ως Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ενώ εκτός από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και την Ακαδημία Αθηνών, που συμμετέχουν

ως εταίροι, στο έργο συμμετέχουν ερευνητικά ινστιτούτα από την Ιταλία (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, INGV), την Ισπανία (ΙHCantabria) και την Κύπρο (Γεωλογική Επισκόπηση Κύπρου), καθώς και οι αντίστοιχες Πολιτικές Προστασίες των χωρών αυτών. Θα θέλαμε να προσκαλέσουμε τον Δήμο Πύλου - Νέστορος να συμμετάσχει στην υλοποίηση των

δράσεων του έργου ΝΕΑM-COMMITΜΕΝΤ, σε τοπικό επίπεδο του, όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω. Η εν λόγω πρωτοβουλία, θα παρέχει στον Δήμο και τους κατοίκους, χωρίς κόστος, εκπαιδευτικές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον κίνδυνο τσουνάμι, αλλά και εργαλεία στους αρμόδιους φορείς για τη διαχείριση του κινδύνου από σεισμό και τσουνάμι (όπως χάρτες κινδύνου, σχέδια έκτακτης ανάγκης κλπ.)”.