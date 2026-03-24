Από εταιρεία του αναδόχου η εκμετάλλευση των πάρκινγκ στον Νέδοντα - Με αντιδράσεις η απόφαση στη Δημοτική Επιτροπή

Την εκμετάλλευση των δύο υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων που βρίσκονται στο Νέδοντα από εταιρεία που έχει συστήσει ο ανάδοχος για το σκοπό αυτό, ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη λειτουργίας τους υπό νέο καθεστώς διαχείρισης.

Η απόφαση ελήφθη εν μέσω κριτικής από την αντιπολίτευση, η οποία εξέφρασε επιφυλάξεις τόσο για τη νέα εισήγηση όσο και για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει η ιδιωτική εκμετάλλευση στους πολίτες και την τοπική αγορά. Ειδικότερα, η εισήγηση που εγκρίθηκε προβλέπει την εκμετάλλευση των δύο χώρων από εταιρεία που έχει συστήσει ο ανάδοχος, κατόπιν σχετικού αιτήματος και θετικής γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία έκρινε ότι η αλλαγή στη μορφή διαχείρισης μπορεί να γίνει αποδεκτή με τροποποίηση της σύμβασης και με διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου. Ιδιαίτερη αναφορά από την παράταξη “Καλαμάτα Μετά” έγινε στο κομμάτι της σύμβασης πως «Απαγορεύεται η αλλαγή της νομικής μορφής της μισθώτριας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια και συναίνεση του Δήμου», ξεχωρίζοντας ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός την επισήμανση της Νομικής Υπηρεσίας ότι «από τον παραπάνω όρο, ερμηνευόμενο κατά την αληθή βούληση των συμβαλλομένων, την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, προκύπτει σαφώς ότι επιτρέπεται, κατόπιν σχετικής άδειας/συναίνεσης του Δήμου, η αλλαγή της νομικής μορφής της αναδόχου, συνεπώς επιτρέπεται η σύσταση από την ανάδοχο εταιρείας κάθε μορφής στην οποία θα πρέπει να συμμετέχει και η ίδια».

Ο ίδιος έκανε λόγο για όρους που δεν συνάδουν με το νομικό πλαίσιο, απαντώντας ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος πως η διαδικασία αυτή δεν συμβαίνει για πρώτη φορά και ότι κάτι αντίστοιχο έχει γίνει με τον χώρο στάθμευσης στην παραλία (ΝΟΚ). Ο κ. Βασιλόπουλος έθεσε ως προαπαιτούμενο την πρόβλεψη από τη νομοθεσία και την προϋπόθεση πως η Νομική Υπηρεσία έπρεπε να απαντήσει θετικά, εφόσον ήταν σύμφωνη.

Από την πλευρά του, ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου Γιώργος Φάβας είπε πως συνηθίζεται από τις δημόσιες συμβάσεις να στήνονται κοινοπραξίες για να εκτελούν το έργο ή κάποια μίσθωση που αναλαμβάνουν. Ο ίδιος, σημείωσε πως μέσω της συζήτησης στην Επιτροπή διαμορφώθηκε ο όρος πως διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Δήμου, όπως και οι υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων ή οποιουδήποτε τρίτου εισέλθει στη διαδικασία.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης επανέλαβε την άποψη του πως ο Δήμος θα μπορούσε να διαχειριστεί μόνος του το χώρο με τα τεχνολογικά μέσα που υπάρχουν σήμερα, ενώ τάχθηκε για μια ακόμα φορά κατά της 24ωρης χρέωσης όλο το χρόνο. Παράλληλα, εστίασε στην εναλλακτική που θα μπορούσε να δει ο Δήμος μέσω του έργου “Smart Cities”, ώστε να γίνει η προμήθεια του εξοπλισμού. Με την εξέλιξη αυτή, οι δύο χώροι στάθμευσης -το βόρειο και το κεντρικό πάρκινγκ- αναμένεται να λειτουργούν πλέον επί πληρωμή, σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Συνολικά διαθέτουν 431 θέσεις στάθμευσης, εκ των οποίων 103 στο βόρειο και 328 στο κεντρικό πάρκινγκ, αποτελώντας βασικές υποδομές για την εξυπηρέτηση των αναγκών στάθμευσης στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης που συνοδεύει το έργο, η παρέμβαση εντάσσεται σε μια στρατηγική αναβάθμισης των υποδομών στάθμευσης, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας, την ενίσχυση της ασφάλειας και την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών διαχείρισης.