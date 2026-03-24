Σε τροχιά υλοποίησης η ανακατασκευή του γηπέδου Κυπαρισσίας

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το έργο ανακατασκευής του γηπέδου Κυπαρισσίας, καθώς ο Δήμος Τριφυλίας είναι μέσα στους πέντε δικαιούχους δήμους, που μπορούν να υποβάλουν πρόταση για χρηματοδότηση.

Η πρόταση του Δήμου Τριφυλίας είναι ύψους 986.000 ευρώ για την ανακατασκευή του γηπέδου Κυπαρισσίας στο ΤΠΑ υπουργείου Εσωτερικών 2026-2030 (Υποπρόγραμμα Α’ υπουργείου Εσωτερικών 2026-2030), στον άξονα προτεραιότητας 1.12 «Ενίσχυση και αναβάθμιση του αθλητισμού», με τίτλο «Έργα κατασκευής, αναβάθμισης και ανάπλασης αθλητικών υποδομών σε ΟΤΑ Α’ βαθμού».

Όπως σημειώνεται στη σχετική πρόσκληση του υπουργείου Εσωτερικών, οι προτάσεις υποβάλλονται μόνο μέσω του ΠΣ ΕΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από τις 20/3 (ώρα 08:00) έως τις 30/6 (ώρα 14:00).

Κ.Μπ.