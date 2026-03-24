Οι εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής επετείου στον Δήμο Μεσσήνης

Με την παρέλαση στην πόλη της Μεσσήνης στις 11 το πρωί, στην οδό Πολυτεχνείου παρουσία των αρχών, θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου, αύριο Τετάρτη 25 του μήνα, στον Δήμο Μεσσήνης.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από τον Δήμο, οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν χθες στην Εύα, με επιμνημόσυνη δέηση στον χώρο ταφής του ήρωα οπλαρχηγού Δημήτρη Παπατσώνη.

Σήμερα Τρίτη στην Εύα, στις 3.30 μετά το μεσημέρι, έχει προγραμματιστεί η εκκίνηση της εικόνας του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου από τον ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών προς τον ναό Ευαγγελιστρίας.

Αύριο Τετάρτη 25 Μαρτίου:

Στη Μεσσήνη:

Στις 10 το πρωί δοξολογία στον μητροπολιτικό ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου. Χαιρετισμός δημάρχου - Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από την Κωνσταντίνα Ραλού Κοντοπούλου, θεολόγο του 2ου Γυμνασίου της πόλης. Θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση για τον Επίσκοπο Ανδρούσης και Μεσσήνης Ιωσήφ. Στις 10.35, συγκέντρωση όλων στην κεντρική πλατεία, τέλεση επιμνημόσυνης δέησης στο ηρώο και κατάθεση στεφανιών. Στις 11, παρέλαση των μαθητών, των μαθητριών και των Συλλόγων της Μεσσήνης στην οδό Πολυτεχνείου, παρουσία των αρχών. Στις 11.30, εθνικοί χοροί στην κεντρική πλατεία από το τμήμα εκμάθησης παραδοσιακών χορών του Δήμου Μεσσήνης (Δημοτικός Χορευτικός Όμιλος) και τμήματα των Συλλόγων “Οι Φίλοι της Μεσσήνης” και “Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Μεσσήνης”.

Στην Ανδρούσα:

Στις 10 το πρωί, δοξολογία στον ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Στις 10.30, επιμνημόσυνη δέηση στο ηρώο των πεσόντων στην κεντρική πλατεία και κατάθεση στεφανιών.

Εκφώνηση πανηγυρικού της ημέρας από την Δέσποινα Τασιούλη, διευθύντρια Γυμνασίου Ανδρούσας. Απαγγελία ποιημάτων. Παρέλαση σχολείων και παραδοσιακοί χοροί.

Τον δήμαρχο θα εκπροσωπήσει ο αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Μακρής.

Στον Αριστομένη:

Στις 9.30 το πρωί, δοξολογία στον ναό Αγίου Ιωάννου Θεολόγου. Στις 10, επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφανιών στο ηρώο των πεσόντων. Εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας, από την

υποδιευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Αριστομένη Ελένη Λαλιώτη. Απαγγελία ποιημάτων από μαθητές και μαθήτριες Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου Αριστομένη. Παραδοσιακοί χοροί από μαθητές και μαθήτριες των σχολείων. Στις 11 μαθητική παρέλαση.

Τον δήμαρχο θα εκπροσωπήσει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κωνσταντίνος Ξηρογιάννης.

Στη Βαλύρα:

Στις 10 το πρωί, δοξολογία στον ναό Αγίου Αθανασίου. Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφανιών στο μνημείο των ηρώων. Μαθητική παρέλαση. Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας

στην πλατεία, από την εκπαιδευτικό Αγγελική Λουκάκου. Απαγγελία ποιημάτων, θεατρικό δρώμενο, τραγούδια και χοροί από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου.

Τον δήμαρχο θα εκπροσωπήσει ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Αθανασακόπουλος

Δημήτριος.

Στην Εύα:

Στις 8.40 το πρωί, θεία λειτουργία στον ναό Ευαγγελιστρίας. Στις 10, τρισάγιο και κατάθεση στεφανιών στο ηρώο των πεσόντων. Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον εκπαιδευτικό Παύλο Δελή. Απαγγελία ποιημάτων από μαθητές του Δημοτικού Σχολείου. Στις 10.30, παρέλαση μαθητών. Παραδοσιακοί χοροί από μαθητές και μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου.

Τον δήμαρχο θα εκπροσωπήσει ο αντιδήμαρχος Λεωνίδας Χριστοφιλόπουλος.

Στη Λογγά:

Στις 9.30 το πρωί, στον μητροπολιτικό ναό Αγίου Νικολάου. Επιμνημόσυνη δέηση στο ηρώο των πεσόντων και κατάθεση στεφανιών. Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον φιλόλογο του

Γυμνασίου Λογγάς Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Απαγγελία ποιημάτων από μαθητές των σχολείων. Παρέλαση μαθητών.

Τον δήμαρχο θα εκπροσωπήσει ο δημοτικός σύμβουλος Νικόλαος Φύκιρης.

Στο Πεταλίδι:

Στις 10 το πρωί, δοξολογία στον ναό του Αγίου Νικολάου. Στις 10.30, επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο ηρώων, κατάθεση στεφανιών, εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από την Ελευθερία Νικολοπούλου, διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου Πεταλιδίου. Απαγγελίες ποιημάτων. Στις 11, παρέλαση μαθητών και μαθητριών, τμήματος του Συλλόγου Γυναικών Πεταλιδίου και του εθελοντικού πυροσβεστικού κλιμακίου Πεταλιδίου.

Τον δήμαρχο θα εκπροσωπήσει ο αντιδήμαρχος Δημήτριος Γαλιάτσος.

Στο Τρίκορφο:

Στις 9.30 το πρωί, δοξολογία στον ναό Αγίου Νικολάου. Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον Παναγιώτη Αποστολόπουλο, πρόεδρο της Κοινότητας. Στις 10, επιμνημόσυνη δέηση στο ηρώο των πεσόντων και κατάθεση στεφανιών.

Τον δήμαρχο θα εκπροσωπήσει ο δημοτικός σύμβουλος Νικόλαος Πουλόπουλος.

Στο Χατζή:

Στις 10 το πρωί, δοξολογία στον μητροπολιτικό ναό Αγίου Ιωάννη Θεολόγου. Στον χώρο του ηρώου, επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφανιών.

Τον δήμαρχο θα εκπροσωπήσει ο αντιδήμαρχος Σπύρος Κοντοθανάσης.