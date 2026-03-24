Φόρος τιμής στον οπλαρχηγό Δημήτριο Παπατσώνη

Ο Δήμος Μεσσήνης απέτισε φόρο τιμής σε έναν από τους σημαντικούς αγωνιστές που συνέβαλαν καθοριστικά στον αγώνα της ανεξαρτησίας. Στον χαιρετισμό του ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος ανέφερε: «Στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στη μνήμη του οπλαρχηγού Δημητρίου Παπατσώνη, ενός εκ των ηρώων της Επανάστασης του 1821, που έδωσε την ζωή του για τον ιερό σκοπό της ελευθερίας. Στο πρόσωπό του βλέπουμε όλους τους αγωνιστές του ΄21. Η γενναιότητα και η αυτοθυσία τους αποτελούν διαχρονική πηγή έμπνευσης για όλους μας και λειτουργούν ως φωτεινό

παράδειγμα ευθύνης, τόλμης και αγάπης προς την πατρίδα. Μας υπενθυμίζουν ότι οφείλουμε να διαφυλάττουμε τις αξίες της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ενότητας, απαραίτητα στοιχεία για την πρόοδο της κοινωνίας μας».

Χαιρετισμούς απηύθυναν ακόμη ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, ο βουλευτής Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης και η απόγονος της οικογένειας Παπατσώνη, Μαρίνα Παπατσώνη. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στην προτομή του οπλαρχηγού στην είσοδο του χωριού από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Λαμπρόπουλο, τον βουλευτή Μεσσηνίας Μίλτο Χρυσομάλλη, τον δήμαρχο Μεσσήνης Γιώργο Αθανασόπουλο, τον αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Στάθη Αναστασόπουλο, τον διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Μεσσήνης Κώστα Νικολετζέα, την

απόγονο της οικογένειας Μαρίνα Παπατσώνη, τον πρόεδρο της Παμεσσηνιακής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά Γιώργο Βλαχάκη και τον πρόεδρο της κοινότητας Εύας Γιάννη Καλύβα.