Δήμος Τριφυλίας: Επαναληπτική δημοπρασία για παραχώρηση χρήσης αιγιαλού

Η διαδικασία θα γίνει με ηλεκτρονική δημοπρασία την ερχόμενη Πέμπτη από τις 9 έως τις 9.30 το πρωί. Οι θέσεις είναι οι εξής:
Στόμιο Φιλιατρών, 15 τ.μ. για τοποθέτηση καντίνας, τιμή εκκίνησης 191,25 ευρώ/έτος και 500 τ.μ. για την τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλωστρών, τιμή εκκίνησης 3.187,50 ευρώ/έτος, με διάρκεια παραχώρησης ένα έτος.
Λαγκούβαρδος 1, 15 τ.μ. για τοποθέτηση καντίνας, τιμή εκκίνησης 292,5 ευρώ/έτος, με διάρκεια παραχώρησης ένα έτος.
Λαγκούβαρδος 2, 500 τ.μ. για την τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλωστρών, τιμή εκκίνησης 4.875 ευρώ/έτος, με διάρκεια παραχώρησης ένα έτος.
Λαγκούβαρδος 3, 15 τ.μ. για τοποθέτηση καντίνας, τιμή εκκίνησης 292,5 ευρώ/έτος, με διάρκεια παραχώρησης ένα έτος.
Λαγκούβαρδος 4, 500 τ.μ. για την τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλωστρών, τιμή εκκίνησης 4.875 ευρώ/έτος, με διάρκεια παραχώρησης ένα έτος.
Κ.Μπ.