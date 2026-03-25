Δήμος Τριφυλίας: Επαναληπτική δημοπρασία για παραχώρηση χρήσης αιγιαλού

Επαναληπτική δημοπρασία θα γίνει από την Κτηματική Υπηρεσία Μεσσηνίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας για παραλίες του Δήμου Τριφυλίας που δεν παραχωρήθηκαν στην πρώτη δημοπράτηση.

Η διαδικασία θα γίνει με ηλεκτρονική δημοπρασία την ερχόμενη Πέμπτη από τις 9 έως τις 9.30 το πρωί. Οι θέσεις είναι οι εξής:

Στόμιο Φιλιατρών, 15 τ.μ. για τοποθέτηση καντίνας, τιμή εκκίνησης 191,25 ευρώ/έτος και 500 τ.μ. για την τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλωστρών, τιμή εκκίνησης 3.187,50 ευρώ/έτος, με διάρκεια παραχώρησης ένα έτος.

Λαγκούβαρδος 1, 15 τ.μ. για τοποθέτηση καντίνας, τιμή εκκίνησης 292,5 ευρώ/έτος, με διάρκεια παραχώρησης ένα έτος.

Λαγκούβαρδος 2, 500 τ.μ. για την τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλωστρών, τιμή εκκίνησης 4.875 ευρώ/έτος, με διάρκεια παραχώρησης ένα έτος.

Λαγκούβαρδος 3, 15 τ.μ. για τοποθέτηση καντίνας, τιμή εκκίνησης 292,5 ευρώ/έτος, με διάρκεια παραχώρησης ένα έτος.

Λαγκούβαρδος 4, 500 τ.μ. για την τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλωστρών, τιμή εκκίνησης 4.875 ευρώ/έτος, με διάρκεια παραχώρησης ένα έτος.

