Εγκαινιάζεται το Κέντρο Κοινότητας Μεσσήνης - Νέα πλατεία στην Δημοτική Κοινότητα Ανάληψης

Εγκαινιάζεται αύριο στις 10 π.μ. το Κέντρο Κοινότητας Μεσσήνης, το οποίο βρίσκεται απέναντι από το Μουσείο Χαρακτικής «Τ. Κατσουλίδης».

Το Κέντρο Κοινότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027, είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου.

Παράλληλα, την Κυριακή 29 Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι θα εγκαινιαστεί η νέα πλατεία στην Δημοτική Κοινότητα Ανάληψης. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο με προϋπολογισμό μελέτης 231.000 ευρώ και κατασκευάστηκε ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών.

Η πλατεία διαθέτει σύγχρονες υποδομές, χώρους πρασίνου, καθιστικά και φωτισμό, δημιουργώντας ένα ευχάριστο σημείο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους.