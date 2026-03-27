Επίσκεψη μαθητών του Wilhelmsgymnasium München στο Ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας

Μαθητές και εκπαιδευτικούς από το Wilhelmsgymnasium München, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αδελφοποίησης με το 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας, υποδέχτηκε τις προηγούμενες ημέρες, το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Καλαμάτας, στο Ιστορικό Δημαρχείο.

Το Wilhelmsgymnasium München αποτελεί ένα από τα ιστορικότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Γερμανίας, με έτος ίδρυσης το 1559, και είναι το παλαιότερο Γυμνάσιο στην περιοχή της Άνω Βαυαρίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις Κλασικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, οι φιλοξενούμενοι ξεναγήθηκαν στο γραφείο τουριστικής υποστήριξης του Ιστορικού Δημαρχείου, όπου ενημερώθηκαν για την τουριστική ταυτότητα και τις δυνατότητες της περιοχής.

Στη συνέχεια, πραγματοποίησαν περιήγηση στο ψηφιακό Μουσείο «Καλαμάτα 1821» γνωρίζοντας σημαντικές πτυχές της τοπικής ιστορίας και της συμβολής της πόλης στα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης . Η παρουσίαση στο Μουσείο πραγματοποιήθηκε από τη μηχανικό Ε.Μ.Φ.Ε Δρ Βάγια Παναγιωτίδη. Η επίσκεψη συνεχίστηκε με παρουσίαση στο εκθετήριο τοπικών μεσσηνιακών προϊόντων, όπου οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την πλούσια γαστρονομική παράδοση της περιοχής.

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η γευσιγνωσία ελαιολάδου, η οποία πραγματοποιήθηκε από την γεωπόνο Ιωάννα Καψαμπέλη, γευσιγνώστρια ελαιολάδου, αναδεικνύοντας την ποιότητα και τη μοναδικότητα του μεσσηνιακού ελαιολάδου.