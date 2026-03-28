Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Αμυνας στον Δήμο Τριφυλίας

Όπως τονίζεται στη σχετική απόφαση, θα εντάσσεται στις υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στον δήμαρχο. Λόγω έλλειψης μόνιμου προσωπικού, θα τελεί υπό την εποπτεία του αρμόδιου αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τριφυλίας Αντώνη Βλάχου.

Αρμοδιότητες του Γραφείου Πολιτικής Άμυνας θα είναι η οργάνωση της τοπικής άμυνας, η πολιτική άμυνα και η πολιτική προστασία της περιοχής του Δήμου Τριφυλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2641/1998, ΦΕΚ Α’ 211 ή το ισχύον κάθε φορά θεσμικό πλαίσιο και ειδικότερα: Η σχεδίαση και ο προγραμματισμός που αναφέρεται στην οργάνωση, προπαρασκευή και κινητοποίηση των πολιτικών δυνάμεων, προς επιβίωση στον πόλεμο ή την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην ειρήνη και συμβολή αυτών στην εθνική άμυνα, η οποία εξασφαλίζεται διά της πολιτικής κινητοποίησης και της πολιτικής άμυνας. Η εισήγηση για τις ενδεδειγμένες μεθόδους χειρισμού θεμάτων και μέτρων της πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης. Ο συντονισμός και η κατεύθυνση των ενεργειών όλων γενικώς των υπηρεσιών του δήμου για την επίτευξη των επιταγών της σχεδίασης έκτακτης ανάγκης.Η συγκρότηση μικτών επιτροπών και ομάδων εργασίας με συμμετοχή αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας για τη μελέτη και τον προγραμματισμό διαφόρων θεμάτων, που έχουν σχέση με την πολιτική σχεδίαση έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση κήρυξης πολιτικής κινητοποίησης. Η έκδοση ατομικών προσκλήσεων σε περίπτωση πολιτικής επιστράτευσης. Η εκτέλεση ενεργειών που απορρέουν από τα σχέδια ΠΣΕΑ της οικείας Περιφέρειας.

Κ.Μπ.