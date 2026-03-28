eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2026 14:22

Ορκωμοσία νέου υπαλλήλου στον Δήμο Καλαμάτας

Γράφτηκε από την

Ορκωμοσία νέου υπαλλήλου στον Δήμο Καλαμάτας

Ορκίσθηκε χθες Παρασκευή ενώπιον του δημάρχου Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου και ανέλαβε υπηρεσία ο νεοδιοριζόμενος Ελισσαίος Κωνσταντινόπουλος, κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής (Software / Hardware).

Ο ίδιος τοποθετήθηκε στο Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου. Ο κ. Βασιλόπουλος αμέσως μετά την ορκωμοσία, ευχήθηκε στο νέο υπάλληλο καλή σταδιοδρομία.

Κατηγορία Δήμοι
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις