Ορκωμοσία νέου υπαλλήλου στον Δήμο Καλαμάτας

Ορκίσθηκε χθες Παρασκευή ενώπιον του δημάρχου Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου και ανέλαβε υπηρεσία ο νεοδιοριζόμενος Ελισσαίος Κωνσταντινόπουλος, κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής (Software / Hardware).

Ο ίδιος τοποθετήθηκε στο Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου. Ο κ. Βασιλόπουλος αμέσως μετά την ορκωμοσία, ευχήθηκε στο νέο υπάλληλο καλή σταδιοδρομία.