Σάββατο, 28 Μαρτίου 2026 20:04

Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας: Προμήθεια τροφίμων για διανομή το Πάσχα

Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας: Προμήθεια τροφίμων για διανομή το Πάσχα

Την έγκριση πίστωσης 19.275,31 ευρώ για την προμήθεια τροφίμων, που αφορά  ην υλοποίηση της δράσης αλληλεγγύης διανομής τροφίμων για το Πάσχα, ενέκρινε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας.

Η προσφορά τροφίμων θα γίνει για το γιορτινό τραπέζι σε 339 οικογένειες που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, με 1 έως 7 μέλη, και θα περιλαμβάνει αρνί, φέτα, κρασί και τσουρέκι. Οι οικογένειες αυτές συμπεριλαμβάνονται στις επικαιροποιημένες καταστάσεις δικαιούχων ΚΕΑ/ΤΕΒΑ, στις οποίες εξασφαλίζονται τα εισοδηματικά κριτήρια ακραίας φτώχειας. Το πακέτο αγάπης θα εμπλουτισθεί με τρόφιμα προσφοράς επιχειρήσεων και συνδημοτών, που βρίσκονται στην αποθήκη της Κοινωνικής Υπηρεσίας.

Η διανομή των ειδών θα γίνει τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου.

Κ.Μπ.

