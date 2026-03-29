Έγκριση μελέτης για το γήπεδο της Κυπαρισσίας

Για την έγκριση της μελέτης και την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση του έργου «Ανακατασκευή γηπέδου Κυπαρισσίας» καλείται να αποφασίσει η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας, που θα συνεδριάσει την ερχόμενη Τρίτη στις 12 το μεσημέρι.

Το συγκεκριμένο έργο θα προταθεί για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «ΤΠΑ υπουργείο Εσωτερικών 2026-2030», άξονας προτεραιότητας 1.12 «Ενίσχυση και αναβάθμιση του αθλητισμού».

Τα υπόλοιπα θέματα που θα συζητηθούν είναι: Έγκριση ή μη του πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης ελέγχου δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών, εισήγηση επί του αποτελέσματος που αφορά στην πρόσκληση υποβολής προσφορών για εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας. Κατάρτιση και έγκριση του σχεδίου απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Τριφυλίας προς τη γνωμοδοτική διυπουργική επιτροπή του ν. 4412/2016 για τη διαπίστωση της επάρκειας ή των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων του ελεγχόμενου οικονομικού φορέα «Ικτίνος ΜΟΝ ΑΕ κατασκευής ιδιωτικών και δημόσιων έργων» προς απόδειξη της αξιοπιστίας του, ο οποίος συμμετέχει στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο «Επισκευή σχολικών κτηρίων ΔΕ Γαργαλιάνων». Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για τη διοργάνωση της επετειακής εκδήλωσης για τη Μάχη των 7 Λαπαίων. Λήψη απόφασης σχετικά με τη διακοπή κυκλοφορίας οδών στην Κυπαρισσία λόγω έργων. Έγκριση νομικής υποστήριξης από τον δήμο στον αντιδήμαρχο Σωτήριο Μπακούρο.