Δημοπρατείται η προστασία του κάστρου της Μεθώνης

Το πρώτο σημαντικό έργο για την προστασία του Κάστρου της Μεθώνης πρόκειται να δημοπρατηθεί το επόμενο διάστημα.

Πρόκειται για το έργο “Στερέωση και αποκατάσταση του δυτικού επιθαλάσσιου τείχους του νότιου περιβόλου του Κάστρου Μεθώνης, προϋπολογισμού 1,7 εκ. ευρώ, για το οποίο πρόσφατα ο γ.γ. Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου ενέκρινε τα τεύχη και τον τρόπο δημοπράτησης.

Στο σκεπτικό της απόφασης του γ.γ. αναφέρονται: 1) Η απόφαση της υπουργού τον Μάιο του 2023, με την οποία εγκρίθηκαν α) αρχιτεκτονική μελέτη και β) στατική μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης του δυτικού επιθαλάσσιου τείχους του νότιου περιβόλου του Κάστρου Μεθώνης. 2) Η απόφαση ένταξης του έργου τον Σεπτέμβριο του 2025 στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου Πολιτισμού “Πολιτιστική Κληρονομιάς 2021 – 2025”. 3) Οι αποφάσεις της υπουργού του Δεκέμβριο του 2025, με τις οποίες εγκρίθηκαν η οικονομοτεχνική μελέτη το ΣΑΥ και το ΦΑΥ του έργου ενώ καταγράφονται και τα τεύχη δημοπράτησης που συντάχθηκαν από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων.

Για τη θετική αυτή εξέλιξη και την ανάγκη υλοποίησης και άλλων έργων για την προστασία και τη θωράκιση του Κάστρου της Μεθώνης, μιλήσαμε με τον δήμαρχο Πύλου – Νέστορος Παναγιώτη Καρβέλα.

“Το 2021 υπογράφηκε τριμερής προγραμματική σύμβαση μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Πύλου – Νέστορος, με στόχο να γίνουν όλα τα έργα που απαιτούνται, για να μην καταρρεύσει και να προστατευτεί το Κάστρο”, μας επισήμανε ο δήμαρχος.

Παρατήρησε ότι “στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής “ξεκίνησε η εκπόνηση μελετών για το δυτικό επιθαλάσσιο τείχος, το ανατολικό, το Μπούρτζι, την Ακρόπολη και τα Χαμάμ (τα λουτρά). Τώρα οι μελέτες αυτές έχουν ολοκληρωθεί, έχουν εγκριθεί από το ΚΑΣ και μπορούν να υλοποιηθούν”.

Ο κ. Καρβέλας υπενθύμισε ότι τον Αύγουστο του 2025 η υπουργός Λίνα Μενδώνη σε επίσκεψή της στη Μεσσηνία, για να δει από κοντά το υπό ανακαίνιση κι επαναλειτουργία Μουσείο Χώρας, βρέθηκε και στη Μεθώνη και σχημάτισε ιδία άποψη τα προβλήματα και για το πιο επικίνδυνο, με σοβαρές ζημιές, δυτικό επιθαλάσσιο τείχος του νότιου περιβόλου του Κάστρου.

Ακολούθησε η ενεργοποίηση υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση του έργου και για συμπληρωματική μελέτη για το αν έχει αποτελεσματικότητα η παρέμβαση που προγραμματίζεται.

“Είναι το πρώτο μεγάλο έργο που εγκρίθηκε πρόσφατα, με στόχο να διασφαλίσει στο διηνεκές το Κάστρο της Μεθώνης”, σημείωσε ο δήμαρχος και ευχαρίστησε δημόσια την υπουργό Πολιτισμού, την αρμόδια κεντρική υπηρεσία του υπουργείου και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

