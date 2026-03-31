Πρόοδος σε κρίσιμα έργα ύδρευσης και περιβάλλοντος στην Καλαμάτα - Αυτοψία Βασιλόπουλου

Ενημέρωση επί τόπου, για την πορεία υλοποίησης σημαντικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη από τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας και αφορούν τη δεξαμενή στον Αη Γιάννη Καρβούνη καθώς και τη Μονάδα Ηλιακής Ξήρανσης ιλύος ΕΕΛ Καλαμάτας, έλαβε σήμερα ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος.

Στις επισκέψεις του στα έργα, παρουσία του προέδρου της ΔΕΥΑ Καλαμάτας Ανδρέα Καραγιάννη, του αντιπροέδρου της επιχείρησης Γιώργου Φάβα, του γενικού Διευθυντή Μιχάλη Βασιλειάδη και του προϊσταμένου της διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Βασίλη Διαμαντόπουλου, είχε την ευκαιρία να δει από κοντά την πρόοδο των έργων υποδομής, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ουσιαστικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού του Δήμου, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της περιοχή και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο με τίτλο: «Μονάδα Ηλιακής Ξήρανσης ιλύος ΕΕΛ Καλαμάτας» έχει προϋπολογισμό μελέτης που αγγίζει τα 8.000.000 ευρώ και χρηματοδοτείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Όσον αφορά το έργο «Αναβάθμιση Υποδομών ύδρευσης ΔΕΥΑ Καλαμάτας» της νέας δεξαμενής υδροδότησης 8.300 m3 στον Αη Γιάννη Καρβούνη, η χρηματοδότηση γίνεται μέσω του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 8.000.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.