Απορρίφθηκε η προσφορά για ανάπλαση πλατείας Κυπαρισσίας

Ο συγκεκριμένος οικονομικός φορέας είχε καταθέσει προσφορά με μέσο ποσοστό έκπτωσης 30,18% και είχε αναδειχθεί προσωρινός μειοδότης. Του είχε ζητηθεί να υποβάλει εξηγήσεις-πληροφορίες για τις τιμές που πρότεινε στην οικονομική προσφορά του, τις οποίες η επιτροπή εξέτασε και για τις οποίες συμπερασματικά αναφέρει: «Επειδή οι παραχθείσες εξηγήσεις κρίνονται ανεπαρκείς δεν αίρουν τις αμφιβολίες της επιτροπής ως προς την

νομιμότητα και το εφικτό της προσφοράς και δεδομένου ότι η αποδοχή μιας τέτοιας προσφοράς θα εγκυμονούσε κινδύνους για την προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης κατά παράβαση της νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων, η επιτροπή ομόφωνα: Εισηγείται την απόρριψη της οικονομικής προσφοράς του φορέα «Λεωνίδας Σιώρης & Σία Ε.Ε.» και τη συνέχιση της διαδικασίας για την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου».

Έτσι η Δημοτική Επιτροπή αποφάσισε να προσκαλέσει τον δεύτερο σε σειρά μειοδοσίας οικονομικό φορέα “Dialeti Τεχνική Α.Τ.Ε.”, ο οποίος εμφανίζει απόκλιση μεγαλύτερη των 10 ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των προσφορών που υποβλήθηκαν, ώστε να υποβάλει εξηγήσεις-πληροφορίες για τις τιμές που προτείνει στην οικονομική προσφορά του για τις εργασίες του έργου, εντός 20 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή.

Κ.Μπ.