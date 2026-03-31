eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026 18:18

Απορρίφθηκε η προσφορά για ανάπλαση πλατείας Κυπαρισσίας

Γράφτηκε από τον

Απορρίφθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας η οικονομική προσφορά του φορέα «Λεωνίδας Σιώρης και Σία Ε.Ε.» για το έργο «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κυπαρισσίας» μετά την έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης - αιτιολόγησης ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς της επιτροπής διαγωνισμού.

Ο συγκεκριμένος οικονομικός φορέας είχε καταθέσει προσφορά με μέσο ποσοστό έκπτωσης 30,18% και είχε αναδειχθεί προσωρινός μειοδότης. Του είχε ζητηθεί να υποβάλει εξηγήσεις-πληροφορίες για τις τιμές που πρότεινε στην οικονομική προσφορά του, τις οποίες η επιτροπή εξέτασε και για τις οποίες συμπερασματικά αναφέρει: «Επειδή οι παραχθείσες εξηγήσεις κρίνονται ανεπαρκείς δεν αίρουν τις αμφιβολίες της επιτροπής ως προς την
νομιμότητα και το εφικτό της προσφοράς και δεδομένου ότι η αποδοχή μιας τέτοιας προσφοράς θα εγκυμονούσε κινδύνους για την προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης κατά παράβαση της νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων, η επιτροπή ομόφωνα: Εισηγείται την απόρριψη της οικονομικής προσφοράς του φορέα «Λεωνίδας Σιώρης & Σία Ε.Ε.» και τη συνέχιση της διαδικασίας για την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου».
Έτσι η Δημοτική Επιτροπή αποφάσισε να προσκαλέσει τον δεύτερο σε σειρά μειοδοσίας οικονομικό φορέα “Dialeti Τεχνική Α.Τ.Ε.”, ο οποίος εμφανίζει απόκλιση μεγαλύτερη των 10 ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των προσφορών που υποβλήθηκαν, ώστε να υποβάλει εξηγήσεις-πληροφορίες για τις τιμές που προτείνει στην οικονομική προσφορά του για τις εργασίες του έργου, εντός 20 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή.

Κ.Μπ.

Κατηγορία Δήμοι
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις