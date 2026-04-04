Σάββατο, 04 Απριλίου 2026 12:58

Δήμος Καλαμάτας: Εκπαίδευση των ομάδων εκκένωσης και πυρασφάλειας

Γράφτηκε από την

Δήμος Καλαμάτας: Εκπαίδευση των ομάδων εκκένωσης και πυρασφάλειας

Εκπαίδευση της ομάδας εκκένωσης και της ομάδας πυρασφάλειας του Δήμου Καλαμάτας, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου.

Η εκπαίδευση αφορούσε -μεταξύ άλλων- θέματα πυρασφάλειας και χρήση πυροσβεστήρα κι έγινε από τον αξιωματικό της ΔΙΠΥΝ Μεσσηνίας, αντιπύραρχο Παναγιώτη Δημητρακόπουλο. Επίσης, το στέλεχος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Κωνσταντίνα Δαμηλάτη εκπαίδευσε τα μέλη των ομάδων εκκένωσης και πυρασφάλειας του Δήμου σε βασικές πρώτες βοήθειες. Η εκπαίδευσή τους ολοκληρώθηκε με το θέμα της Σύνταξης Οικογενειακού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης από στελέχη του Ανεξάρτητου Γραφείου Πολιτικής Προστασίας.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Παντελή Δρούγα, οι εκπαιδευτικές αυτές δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων του Δήμου.

